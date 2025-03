22 साल की लड़की ने 18 करोड़ में बेची एक्टर को वर्जिनिटी, वजह कर देगी हैरान, अब जी रही ऐसी जिंदगी

ब्रिटेन की एक छात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस 22 वर्षीय लड़की ने 18 करोड़ रुपये में अपनी वर्जिनिटी (Virginity) बेच डाली है. यह खबर दुनियाभर में आग की तरह फैल रही है. धार्मिक परिवार से तालुकात रखने वाली लॉरा ने अपनी वर्जिनिटी एक हॉलीवुड एक्टर को सेल की है. लॉरा ने एस्कॉर्ट्स साइट की मदद से अपनी वर्जिनिटी नीलाम की है. वर्जिनिटी नीलामी में एक हॉलीवुड एक्टर ने सबसे बड़ी बोली लगाकर इसे खरीदा है. दूसरी तरफ अपनी वर्जिनिटी को नीलाम करने वाली लॉरा को इसका कोई अफसोस नहीं है.

क्यों बेची वर्जिनिटी? (Why Did She Sell Her Virginity)

22 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी बेचने का कारण बताते हुए लॉरा ने कहा है कि वह इस दुनिया में अकेली और गरीब नहीं रहना चाहती है. ऐसे में लॉरा ने अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए अपनी वर्जिनिटी दाव पर लगा दी. वर्जिनिटी खरीदने वाला एक्टर जेफ्री एपस्टीन के निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड का भी दौरा कर चुका है. इसके बावजूद लॉरा को इस एक्टर के साथ हमबिस्तर होने में कोई गुरेज नहीं हुआ. लॉरा के इस कदम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है.

वर्जिनिटी को बेचने का फैसला कब लिया? (When She decide to sell Virginity)

लॉरा ने पहली बार साल 2023 में अपनी वर्जिनिटी को नीलाम करने का सोच लिया था. सबसे पहले लॉरा ने एस्कॉर्ट साइट की मदद ली और यहां से उसे खरीदार मिलना शुरू हो गये और कुछ ही महीनों बाद लॉरा को उनकी वर्जिनिटी का खरीदार मिल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरा को अपनी वर्जिनिटी सेल करने पर किसी भी तरह का कोई भी पछतावा नहीं है. लॉरा इस रकम को अपनी पढ़ाई और लाइफ को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करने का फैसला लिया है.

माता पिता का क्या कहना है? (Parents on Virginity Sell)

लॉरा की वर्जिनिटी सेल पर उनके पेरेंट्स पूरी तरह से शॉक्ड हैं, लेकिन बेटी के समझाने के बाद वो मान गए. लॉरा ने कहा कि यह उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है और उन्हें अपने लिए फैसले लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन लॉरा ने वर्जिनिटी सेल करने के बाद अन्य महिलाओं को चेताया है कि वो बिना सोचे-समझें इस तरह का कदम ना उठाएं.

वर्जिनिटी की पुष्टि (Confirmation of Virginity)

डील के बाद लॉरा खरीददार हॉलीवुड एक्टर के साथ एक फाइव-स्टार होटल गईं और वहां एक्टर ने एक डॉक्टर से उनकी वर्जिनिटी की पुष्टि कराई. इस दौरान नीलामी कराने वाली साइट एस्कॉर्ट का एक मेंबर भी मौजूद था. लॉरा एक्टर के साथ हमबिस्तर होने के एक साल बाद अब 'शुगर बेबी' बनना चाहती हैं. अब लॉरा हमबिस्तर होने के लिए 30 हजार पाउंड चार्ज कर रही हैं. दरअसल, लॉरा ने अपनी वर्जिनिटी को बेचने का एक बड़ा कारण यह भी बताया कि वह एक ऐसे इंसान के साथ अपनी वर्जिनिटी खो देती, जो उससे कभी शादी भी नहीं करता. ऐसे में लॉरा ने वर्जिनिटी को बेचकर लाइफ को बेहतर बनाने का कदम उठाया. अब लॉरा एक लग्जरी लाइफ जी रही हैं.