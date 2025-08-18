विज्ञापन
रील बनाने के चक्कर में नदी में बहा युवक, वाटरफॉल पर पोज़ देते समय हुआ हादसा

वाटरफॉल पर रील बनाते हुए एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. यह हादसा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के ज़रिए सामने आया और लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गया.

उत्तराखंड में रील बनाने का खतरनाक क्रेज, युवक पानी के तेज बहाव में गायब

Haridwar waterfall accident reel: आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का जुनून युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. कभी बाइक पर स्टंट करते हुए, तो कभी पहाड़ों और वाटरफॉल के पास पोज़ देते हुए, यह ट्रेंड अब खतरनाक रूप ले चुका है. कई बार यह क्रेज जानलेवा भी साबित हो रहा है.

हरिद्वार का दिल दहला देने वाला हादसा (Youth swept away Instagram reel)

उत्तराखंड के हरिद्वार से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. कांगड़ी इलाके का रहने वाला एक युवक रवासन नदी के वाटरफॉल के पास इंस्टाग्राम रील बना रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक वाटरफॉल के नीचे खड़ा होकर पोज़ दे रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में तेज़ बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह पानी में बह गया.

गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी (Ravasan river accident news)

घटना के बाद प्रशासन और गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @askbhupi नामक हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान और दुखी दोनों हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं और सीख (Viral reel tragedy Uttarakhand)

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे खतरनाक ट्रेंड का नतीजा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि रील्स के पीछे अपनी जान दांव पर लगाना समझदारी नहीं है. यह हादसा एक गहरा संदेश देता है कि कुछ सेकंड की वीडियो और लाइक्स पाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना कभी भी सही फैसला नहीं हो सकता.

क्यों ज़रूरी है सावधानी? (Haridwar river viral video)

सोशल मीडिया की चाहत में युवा जोखिम उठाने लगे हैं.
स्टंट और वाटरफॉल जैसे खतरनाक जगहों पर रील बनाना जानलेवा साबित हो सकता है.
प्रशासन और परिवार लगातार अपील कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें.

