उफनती नदी से गाड़ी निकालना पड़ा भारी, पुल पर बहते पानी के तेज बहाव में बह गई थार, खौफनाक वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नांदेड में पुल पर बहते बाढ़ के पानी में एक थार गाड़ी बह गई. ग्रामीणों ने समय रहते चालक की जान बचा ली, लेकिन यह खतरनाक वीडियो लोगों के लिए बड़ा सबक बन गया.

उफनती नदी से गाड़ी निकालना पड़ा भारी, पुल पर बहते पानी के तेज बहाव में बह गई थार, खौफनाक वीडियो वायरल
नांदेड में उफनती नदी में बह गई थार, वीडियो देख कांप गई लोगों की रूह

Maharashtra flood viral video: महाराष्ट्र के कई ज़िलों में बीते दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. नांदेड, बीड, परभणी और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई हिस्सों में नदियां और नाले उफान पर हैं. सड़कों पर पानी भर गया है और जगह-जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है.

नांदेड में दिल दहलाने वाला हादसा (Nanded Thar SUV swept away)

नांदेड ज़िले से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों की रूह कंपा दी. हिमायत नगर–हदगांव मार्ग पर जवलगांव इलाके में एक थार गाड़ी बाढ़ के पानी में बह गई. दरअसल, नदी के पुल पर से पानी तेज़ बहाव के साथ गुजर रहा था. इसी दौरान एक चालक ने हिम्मत दिखाते हुए थार को पुल पर उतार दिया. गाड़ी कुछ दूरी तक चली लेकिन तेज़ धारा और गहराई के कारण बीच रास्ते में अटक गई और धीरे-धीरे पानी में बह गई.

ग्रामीणों ने बचाई जान (Thar car flood accident video)

गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था. वीडियो में साफ दिखता है कि गाड़ी पानी के बीच रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है और तेज बहाव में बहने लगती है. यह दृश्य इतना खौफनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

दो तहसीलों का संपर्क टूटा (Car swept away in river Maharashtra)

लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से इस इलाके की दो तहसीलों के बीच संपर्क पूरी तरह टूट गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में पुल पर बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें. यह सिर्फ़ जानलेवा ही नहीं बल्कि बचाव कार्य को और मुश्किल बना देता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Maharashtra heavy rain news)

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान हैं और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा, जिंदगी से बड़ी कोई रील या एडवेंचर नहीं, तो कुछ ने चालक की लापरवाही को खतरनाक बताया.

