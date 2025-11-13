पागल होना पड़ता है इस मुकाम तक आने के लिए... लड़के ने गिटार पर बजाया ‘शिव तांडव’, Video रोंगटे खड़े कर देगा!

Shiv Tandav on guitar: सोशल मीडिया पर आए दिन शिव तांडव स्तोत्रम् (Shiv Tandav Stotram) पर बने कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस वीडियो में एक टैलेंटेड युवक ने गिटार पर ‘शिव तांडव स्तोत्रम्' की धुन इस अंदाज़ में बजाई कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.

शिव तांडव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन

वीडियो में गिटारिस्ट को खुले वातावरण में बैठकर गिटार पर ‘शिव तांडव' की मधुर और शक्तिशाली धुन बजाते हुए देखा जा सकता है. गिटार की तारों से निकलती हर सुर की गूंज में भक्ति और ऊर्जा दोनों का मेल सुनाई देता है. वीडियो को सुनने वालों का कहना है कि यह धुन “संगीत और अध्यात्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन” है, जो एक ही समय में शांति और शक्ति दोनों का अनुभव कराती है.

देखें Video:

20 लाख से ज्यादा व्यूज

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @saheel.music नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए यूज़र साहिल ने कैप्शन में लिखा, “गिटार पर शिव तांडव स्तोत्रम्”.अब तक इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 1 लाख 69 हजार से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है.

वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट कर युवक की तारीफ की है।

“भाई, रोंगटे खड़े कर दिए!”

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “पागल होना पड़ता है इस मुकाम तक आने के लिए.” जिस पर गिटारिस्ट साहिल ने जवाब दिया, “मैं पागल ही हूं पाजी.” दूसरे यूजर ने कहा, “आपके टैलेंट के लिए शब्द नहीं हैं. सच में, गजब का प्रदर्शन.” एक अन्य ने लिखा, “परफॉर्मेंस में आग लगा दी भाई!” कमेंट बॉक्स ‘हर हर महादेव' के नारों से भर गया है. कई लोगों ने लिखा कि इस धुन को सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ गई.

लोगों में दिखा भक्ति और गर्व का भाव

यह वीडियो सिर्फ एक म्यूज़िकल प्रस्तुति नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का भावनात्मक प्रदर्शन बन गया है.

लोगों का कहना है कि शिव तांडव जैसी दिव्य रचना को इस तरह गिटार के सुरों में ढालना साहस और कला दोनों की मांग करता है.

