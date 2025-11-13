विज्ञापन
विशेष लिंक

नाक भी आलस करता है... स्कूल ना जाने के लिए बच्ची ने दिया ऐसा बहाना, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, लोग बोले- So Cute

बच्ची का “नाक बंद है इसलिए स्कूल बंद है” वाला बहाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पिता-बेटी की मजेदार बातचीत ने यूजर्स को हंसी से लोटपोट कर दिया.

Read Time: 3 mins
Share
नाक भी आलस करता है... स्कूल ना जाने के लिए बच्ची ने दिया ऐसा बहाना, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, लोग बोले- So Cute
स्कूल ना जाने के लिए बच्ची ने दिया ऐसा बहाना, सुन नहीं रुक रही लोगों की हंसी

Little Girl cute excuse: सोशल मीडिया पर एक नन्ही बच्ची का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची अपने पापा से स्कूल ना जाने के लिए ऐसा प्यारा और मजेदार बहाना बनाती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में बच्ची मासूमियत से अपने पापा से कहती है,  “पापा, आज मुझे स्कूल मत भेजो, आज मेरी नाक बंद है.” जब पिता मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि स्कूल तो खुला है, तो बच्ची झट से कहती है,  “स्कूल तो खुला रहता है, लेकिन आज मेरी नाक बंद है.”

पिता-बेटी की बातचीत ने जीता दिल
बेटी की बात सुनकर पिता मजाकिया लहजे में जवाब देते हैं, “नाक बंद हुई तो क्या हुआ? स्कूल तो खुला है. पढ़ाई करोगी तो नाक अपने आप खुल जाएगी.” इस पर बच्ची बड़ी मासूमियत से पूछती है, “जब मैं रात में सोती हूं तो नाक क्यों नहीं खुलती?” पिता हंसते हुए कहते हैं , “क्योंकि सोते टाइम नाक भी सो जाती है, नहीं तो नाक में मच्छर घुस जाएंगे!” इस बातचीत को सुनकर वीडियो देखने वाले हंसी से लोटपोट हो गए.

देखें Video:
 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स बच्ची के एक्सप्रेशन और उसकी बातों की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा,  “इतने मासूम बहाने तो हम बचपन में भी नहीं बना पाए!” दूसरे ने लिखा- “नाक बंद है, तो स्कूल बंद है, ये लॉजिक तो बच्चों का ही हो सकता है!” तीसरे ने मजाक में कहा, “अब तो अगली बार ऑफिस न जाने के लिए यही बहाना काम आएगा.”

क्यूटनेस और मासूमियत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

बच्ची की मासूम आवाज और पिता की हंसी-मजाक से भरी बातचीत ने इस वीडियो को और भी दिलचस्प बना दिया है. यह वीडियो न केवल लोगों को हंसा रहा है, बल्कि बचपन की प्यारी यादें भी ताज़ा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: दहेज में डिफेंडर चाहिए गुरु जी! अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया ऐसा मजेदार जवाब, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

अमेरिका में चोरी हुआ फोन पहुंचा चीन, आगे जो हुआ, Reddit पोस्ट ने खोला चौंकाने वाला मामला

ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने बताईं 5 बातें, जो भारतीय गर्लफ्रेंड के सामने वो नहीं कर सकता, Video ने जीता सबका दिल
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cute Girl Instagram, Father-daughter Conversation, Little Girl Cute Excuse
Get App for Better Experience
Install Now