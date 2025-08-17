रूस ने फिर किया युद्धविराम से इंकार, जेलेंस्की बोले- "इससे स्थिति मुश्किल हो रही..."

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अभी भी युद्ध विराम को स्वीकार करने से इंकार कर रहा है और इस वजह से मॉस्को के तीन साल से अधिक वक्त से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें मुश्किल होती जा रही हैं. उन्होंने शनिवार देर रात को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा," हम देख रहे हैं कि रूस युद्धविराम के कई आह्वानों को खारिज कर चुका है और अभी तक यह तक नहीं पाया है कि वो हत्या करना कब बंद करेगा. इससे स्थिति और अधिक जटिल हो रही है."

उन्होंने लिखा, "अगर उन्हें हमलों को रोकने के लिए एक साधारण आदेश को लागू करने में परेशानी हो रही है तो रूस को दशकों तक अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को लागू करने की इच्छाशक्ति को बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है."

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

जेलेंस्की का ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए लगातार पूर्ण शांति समझौते के पक्ष में कोशिश करने के बाद किया गया है जिसमें रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के कुछ घंटों बाद घोषित किया गया था कि इससे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है.

अलास्का में हुई महत्वपूर्ण बैठक से पहले, इस युद्ध को तत्काल प्रभाव के साथ समाप्त करने के लिए ट्रंप की मुख्य मांग थी. उन्होंने रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी और यूरोपीय नेताओं को भी, जिनमें जेलेंस्की भी शामिल हैं. बता दें कि जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन का दौरा करेंगे.