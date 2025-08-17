विज्ञापन
रूस ने फिर किया युद्धविराम से इंकार, जेलेंस्की बोले- "इससे स्थिति मुश्किल हो रही..."

जेलेंस्की का ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए लगातार पूर्ण शांति समझौते के पक्ष में कोशिश करने के बाद किया गया है जिसमें रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के कुछ घंटों बाद घोषित किया गया था कि इससे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है.

(फाइल फोटो)
  • यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध विराम स्वीकार करने से लगातार इंकार कर रहा है
  • रूस की युद्ध विराम अस्वीकृति के कारण तीन साल से अधिक चले संघर्ष को समाप्त करना कठिन होता जा रहा है
  • जेलेंस्की ने कहा कि रूस को पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए इच्छाशक्ति विकसित करनी होगी
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अभी भी युद्ध विराम को स्वीकार करने से इंकार कर रहा है और इस वजह से मॉस्को के तीन साल से अधिक वक्त से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें मुश्किल होती जा रही हैं. उन्होंने शनिवार देर रात को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा," हम देख रहे हैं कि रूस युद्धविराम के कई आह्वानों को खारिज कर चुका है और अभी तक यह तक नहीं पाया है कि वो हत्या करना कब बंद करेगा. इससे स्थिति और अधिक जटिल हो रही है."

उन्होंने लिखा, "अगर उन्हें हमलों को रोकने के लिए एक साधारण आदेश को लागू करने में परेशानी हो रही है तो रूस को दशकों तक अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को लागू करने की इच्छाशक्ति को बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है."

जेलेंस्की का ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए लगातार पूर्ण शांति समझौते के पक्ष में कोशिश करने के बाद किया गया है जिसमें रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के कुछ घंटों बाद घोषित किया गया था कि इससे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है.

अलास्का में हुई महत्वपूर्ण बैठक से पहले, इस युद्ध को तत्काल प्रभाव के साथ समाप्त करने के लिए ट्रंप की मुख्य मांग थी. उन्होंने रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी थी और यूरोपीय नेताओं को भी, जिनमें जेलेंस्की भी शामिल हैं. बता दें कि जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन का दौरा करेंगे.

