पुतिन ने कहा- यूक्रेन युद्ध में जीत हमारी होगी, जेलेंस्की बोले- हमें युद्ध का अंत चाहिए

Putin Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध नए साल में भी जारी है. दोनों देशों के नेता अपने-अपने संदेशों में अलग-अलग रुख दिखा रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि जीत रूस की होगी, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने साफ कहा कि उनका देश युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं.

पुतिन का नया साल संदेश- सैनिक हैं देश के हीरो

नए साल के मौके पर पुतिन ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्हें देश का नायक बताया. उन्होंने कहा कि रूस को अपने लड़ाकों और कमांडरों पर पूरा भरोसा है और अंत में जीत हमारी होगी. यह संदेश रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचटका से सबसे पहले प्रसारित हुआ. पुतिन ने अपने भाषण में युद्ध पर ही ज्यादा जोर दिया और कहा कि देश अपने सैनिकों के साहस पर गर्व करता है.

लंबा और महंगा संघर्ष जारी

यूक्रेन युद्ध अब एक और साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे. इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है. हजारों सैनिक मारे गए और लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा. रूस और यूक्रेन दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे शांति की राह मुश्किल हो गई है.

ड्रोन हमले के आरोपों पर चुप्पी

पुतिन ने अपने संबोधन में उन आरोपों का जिक्र नहीं किया, जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन ने उनके एक आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी. यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. वहीं, यूरोपीय संघ ने रूस पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाया.

जेलेंस्की का संदेश- कमजोर समझौता नहीं चाहिए

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए साल की पूर्व संध्या पर कहा कि उनका देश शांति चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं. उन्होंने कहा कि हम युद्ध का अंत चाहते हैं, यूक्रेन का नहीं. जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर किसी समझौते में मजबूत सुरक्षा गारंटी नहीं होगी, तो वह शांति नहीं बल्कि युद्ध को और लंबा करेगा.

शांति समझौते पर कूटनीतिक कोशिशें

जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका की अगुवाई में हुई बातचीत अब अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि शांति समझौता 90 प्रतिशत तैयार है, लेकिन बाकी 10 प्रतिशत में सबसे अहम मुद्दे हैं. इनमें क्षेत्रीय विवाद मुख्य बाधा बने हुए हैं. रूस इस समय यूक्रेन के करीब 19 प्रतिशत इलाके पर कब्जा किए हुए है और चाहता है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र से पीछे हट जाए, लेकिन जेलेंस्की ने इसे धोखा बताया.

