पुतिन के घर पर कैसे हुआ 91 ड्रोन से हमला, रूस ने दिखाया; यूक्रेन मांग रहा था सबूत

रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्षतिग्रस्त ड्रोन का वीडियो और ड्रोन्स का रूट मैप भी जारी किया है. रूस ने पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमले का आरोप यूक्रेन पर लगा रहा है. .

Read Time: 3 mins
पुतिन के घर पर कैसे हुआ 91 ड्रोन से हमला, रूस ने दिखाया; यूक्रेन मांग रहा था सबूत
  • रूस ने पुतिन के आवास को निशाना बनाकर 91 ड्रोन से हमले के आरोप लगाते हुए वीडियो और रूट मैप जारी किया है
  • रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ड्रोन में 6 किलो विस्फोटक था और कई दिशाओं से सुनियोजित हमले की कोशिश थी
  • रूस के आरोपों को खारिज करते हुए यूक्रेन इसे मनगढ़ंत और शांति वार्ता से पीछे हटने का बहाना बता रहा है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. यूक्रेन की चुनौती के बीच रूस ने इस हमले के कथित सबूत पेश किए हैं. रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें बर्फ से ढके इलाके में एक क्षतिग्रस्त ड्रोन का मलबा दिख रहा है. इसके अलावा मंत्रालय ने यूक्रेन से छोड़े गए लंबी दूरी के ड्रोन्स के रूट का मैप भी जारी किया है. रूस ने 91 ड्रोन से हमले का आरोप लगाया था.

रूस ने वीडियो में दिखाया ड्रोन का मलबा

रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी फुटेज में बर्फ में पड़े काले ड्रोन का मलबा दिख रहा है. उसके कलपुर्जे और तार भी दिख रहे हैं. दावा किया गया है कि इसमें 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था. मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन आवास पर एक साथ कई दिशाओं से हमले का प्रयास किया था. यह हमला टारगेट करके सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से किया गया था. हालांकि इससे पुतिन आवास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

91 ड्रोन अटैक का रूट मैप भी किया जारी

रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके अलावा एक मैप भी जारी किया है, जिसके बारे में दावा है कि यह यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स का रूट है और इसका निशाना पुतिन का आवास था. बताया गया कि ये यूएवी यूक्रेन में कई लोकेशन से निकले थे. मैप में बताया गया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रांस्क इलाके के ऊपर 49 ड्रोन मार गिराए. नोवगोरोड के ऊपर 41 ड्रोन और स्मोलेंस्क में एक ड्रोन ढेर कर दिया गया. 

ड्रोन अटैक से शांति वार्ता पर खतरा!

रूस ने दावा किया था कि 28-29 दिसंबर की आधी रात को यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति पुतिन के राजकीय आवास पर 91 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें मार गिराया गया. रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने इसकी पुष्टि की थी. उन्होंने संकेत दिए थे कि वह शांतिवार्ता को लेकर अपनी शर्तों में बदलाव कर सकता है. इसकी वजह से रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए शांति समझौते के प्रयासों पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे.

यूक्रेन का दावा, रूस की मनगढ़ंत कहानी

उधर यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के आवास पर किसी भी तरह के हमले की कोशिश के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत बताया था. उन्होने इसे शांति वार्ता से पीछे हटने और अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए रूस की चाल करार दिया था. यूक्रेनी विदेश मंत्री ने रूस को ड्रोन अटैक के सबूत दिखाने की चुनौती दी थी.

शांति समझौता 95% पूरा होने का ट्रंप का दावा

इस विवाद का असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ने लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि खुद पुतिन ने उन्हें इस हमले की जानकारी दी थी. ट्रंप ने यूक्रेन की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए यह सही समय नहीं है. गौर करने की बात यह है कि ये आरोप ऐसे समय लगे हैं, जब ट्रंप की तरफ से शांति समझौते के 95 फीसदी पूरा होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि इस हमले के बावजूद रूस संघर्ष सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत से पीछे नहीं हटेगा.

