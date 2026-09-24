F-22 फाइटर जेट्स, बॉम्बर फ्लाईपास्ट और रेड कार्पेट; ट्रंप ने तोड़ी परंपरा, अमेरिका में शी जिनपिंग का भव्य स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐसा स्वागत किया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. वॉशिंगटन के बाहर स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरबेस पर ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप खुद शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के स्वागत के लिए पहुंचे. अमेरिका में किसी विदेशी नेता के लिए राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पहुंचना बेहद दुर्लभ माना जाता है. रेड कार्पेट, सैन्य सम्मान, F-22 और F-16 लड़ाकू विमानों की मौजूदगी और बी-1 बॉम्बर फ्लाईपास्ट के बीच शुरू हुए इस तीन दिवसीय राजकीय दौरे का मकसद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों पर संवाद को आगे बढ़ाना है.

एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया व्यक्तिगत स्वागत

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विमान के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने उनका स्वागत किया. शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ विमान से उतरे, जहां दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. इसके बाद ट्रंप और शी जिनपिंग रनवे पर साथ खड़े रहे और सैन्य बैंड ने अमेरिका और चीन के राष्ट्रगान बजाए. इस पूरे कार्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया गया था और इसे अमेरिका की ओर से उच्च स्तर के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

लड़ाकू विमानों और बॉम्बरों के बीच हुआ स्वागत

न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार स्वागत समारोह के दौरान अमेरिकी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया. रनवे पर छह एफ-22 रैप्टर और छह एफ-16 लड़ाकू विमान खड़े किए गए थे. वहीं दो बी-1 बॉम्बर विमानों ने एयरबेस के ऊपर फ्लाईपास्ट किया. लड़ाकू विमानों की तेज आवाज से ट्रंप कुछ क्षणों के लिए असहज नजर आए, जबकि शी जिनपिंग पूरे समय शांत रहे.

शी जिनपिंग के आगमन पर एयरपोर्ट पर खड़ा फाइटर जेट

ऐसा माना जाता है कि पोप के दौरों को छोड़कर जॉइंट बेस एंड्रयूज पर इस तरह का स्वागत आखिरी बार 1962 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन और 1959 में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव के लिए किया गया था.

अमेरिकी अधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया. यह दृश्य अमेरिका-चीन संबंधों की संवेदनशीलता और महत्व को भी दर्शाता है. अमेरिकी राष्ट्रपतियों का किसी विदेशी नेता के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ही कम मौकों पर देखा गया है. इससे पहले ट्रंप ने पिछले वर्ष अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वागत किया था.

तीन दिन चलेगा भव्य राजकीय कार्यक्रम

शी जिनपिंग का यह दौरा तीन दिन तक चलेगा. गुरुवार को व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में भव्य स्टेट बैंक्वेट आयोजित किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के प्रमुख उद्योगपति, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज और विशेष अतिथि शामिल होंगे. दौरे के अंतिम दिन ट्रंप और शी जिनपिंग अपनी पत्नियों के साथ व्हाइट हाउस में चाय पर मुलाकात करेंगे. इसके बाद दोनों दंपति नेशनल आर्काइव्स जाएंगे, जहां अमेरिका की ऐतिहासिक स्वतंत्रता घोषणा (Declaration of Independence) सुरक्षित रखी गई है.

व्यापार और AI पर होगी सबसे अहम चर्चा

गुरुवार को होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), व्यापार, वैश्विक सुरक्षा और ईरान जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. AI को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच दोनों देशों के बीच चर्चा होगी. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि AI के नियमन को लेकर किसी बड़े समझौते की संभावना कम है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

व्यापार युद्ध में मिली राहत

एएफपी के मुताबिक शी जिनपिंग के दौरे के बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापारिक संघर्ष विराम (Trade Truce) अब 10 नवंबर के बजाय 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. विश्लेषकों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव को फिलहाल नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजारों को भी राहत मिल सकती है.

चीन की टीम में शीर्ष अधिकारी शामिल

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, शी जिनपिंग के साथ उनके करीबी सहयोगी कै ची और विदेश मंत्री वांग यी भी अमेरिका पहुंचे हैं. हालांकि इस बार उनके प्रतिनिधिमंडल में बड़े चीनी उद्योगपति शामिल नहीं हैं. दूसरी ओर व्हाइट हाउस के राजकीय भोज में अमेरिका की प्रमुख एआई कंपनियों और टेक्नोलॉजी जगत के शीर्ष अधिकारी भाग लेने वाले हैं.

स्वागत को लेकर अमेरिका में भी शुरू हुई बहस

ट्रंप द्वारा किए गए भव्य स्वागत को लेकर अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने चीन को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही है. विशेष रूप से ईरान से जुड़े कुछ आरोपों को लेकर ट्रंप की आलोचना की जा रही है. हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश एक-दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है.

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