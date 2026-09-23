मेरे एक फैसले ने उड़ा दी थी रातों की नींद... इंडिया के कोच गौतम गंभीर आखिर अपने किस फैसले पर हैं इतने दुखी

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए डेब्यू कराने के फैसले पर बात की और कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर उनके कार्यकाल में यही एक ऐसी रात थी जब उन्हें नींद नहीं आई. दरअसल, 15 साल के इस खिलाड़ी को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया था. सैमसन को आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' (POTM) चुने जाने के बाद, सिर्फ तीन मैचों के बाद ही प्लेइंग-इलेवन से बाहर कर दिया गया था.

गौतम गंभीर ने अब बताया है कि यह कंफ्यूजन उन पर कितना भारी पड़ा. इंडिया के आने वाले होम सीजन से पहले JioStar से बात करते हुए, हेड कोच ने माना कि सैमसन को बाहर रखने का फैसला शायद उनके कार्यकाल का सबसे पर्सनली मुश्किल फैसला था. गंभीर ने कहा, 'शायद, मैं आपसे सच कहूंगा, मेरे दो साल के सफर में, यही एकमात्र रात थी जब मैं सो नहीं पाया था.' 'और मैंने यह बात संजू को बताई. क्योंकि मुझे पता था कि T20 फॉर्मेट में मेरे कोचिंग टाइम का यह शायद सबसे मुश्किल फैसला था.'

'वैभव फॉर्म में थे, और हमें सीरीज जीतनी थी'

यह बेचैनी समझ में आती थी. सैमसन प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहे थे और उन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस दिए थे जिनसे आम तौर पर एक खिलाड़ी को सब्र रखना पड़ता है, फिर भी कुछ शांत मैच सूर्यवंशी के उस फॉर्म के साथ हुए जिससे सिलेक्शन की बहस को टालना मुश्किल हो गया. गंभीर ने कहा, 'कोई ऐसा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, और फिर आपको उसे तीन या चार गेम के बाद बाहर करना पड़ता है.' 'इसका कारण शायद यह था कि वैभव भी उसी तरह के फॉर्म में थे, और हमें सीरीज़ जीतनी थी.'

गंभीर ने कहा कि सैमसन के साथ बातचीत सीधी थी, टालमटोल वाली नहीं. भारत को टॉप पर और ज्यादा जोश की जरूरत थी, और उस खास समय में सूर्यवंशी उसे देने में काबिल लग रहे थे. गंभीर ने कहा, 'मेरी उनसे बहुत, बहुत ईमानदारी से बात हुई.' 'वैभव उस तरह के फ़ॉर्म में था, और हमें टॉप पर रन बनाने के लिए किसी की ज़रूरत थी, हमें टॉप पर थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए था और वह इसके साथ ठीक था.'

गंभीर का तर्क है कि शानदार फॉर्म उन खिलाड़ियों के जमा किए गए क्रेडिट को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता जिन्होंने लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए, सैमसन और अभिषेक शर्मा को सिर्फ इसलिए बेकार नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई युवा खिलाड़ी कहीं और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहा है.

'बाहरी शोर से नहीं होगा प्लेइंग-11 का चयन'

गंभीर ने कहा, 'मैंने उसे समझाया कि कभी-कभी, मुझे पता है कि तुम अच्छी फ़ॉर्म में हो, लेकिन कभी-कभी, जो खिलाड़ी लंबे समय से अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा.' यह सोच सूर्यवंशी के मामले में खास तौर पर ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उनके सिलेक्शन को लेकर हो रही चर्चा आसानी से अपना मोमेंटम ले सकती है.

हालांकि, गंभीर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता का उत्साह भारत की इलेवन का निर्धारण नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया या बाहरी शोर अंतिम प्लेइंग का फैसला नहीं करते हैं", उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतिम कैलकुलेटर उस संयोजन पर निर्भर करता है जो कप्तान और कोच को लगता है कि भारत को जीतने का सबसे मजबूत मौका देता है.

सूर्यवंशी को चुनने का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जिसने पहले ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है; उसे बाहर करने का मतलब है भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं में से एक को दरवाजा खोलने के लिए लगभग हर संभव कोशिश करने के बावजूद धैर्य रखने के लिए कहना. गंभीर ने कहा, 'अगर वैभव आज खेलता है, तो यह मेरे और जिसे भी हम बाहर करते हैं, चाहे वह अभिषेक हो या संजू, के बीच एक कठिन बातचीत होगी.'

यह शायद भारत की चयन समस्या का सबसे खुलासा करने वाला पहलू है. एक टीम को सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाने वाले खिलाड़ी को कितने एग्रेसिव तरीके से इनाम देना चाहिए, बिना ऐसा माहौल बनाए जिसमें जाने-माने परफॉर्मर को डर हो कि तीन अलग-अलग मैच दो साल के बेहतरीन प्रदर्शन को खत्म कर सकते हैं?

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