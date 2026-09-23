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DA Hike: आठ फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

सरकार ने महंगाई भत्ते की नई दर 1 सितंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया है. यानी सितंबर 2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा.

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DA Hike: आठ फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में 23 सितंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.आदेश के मुताबिक पंजाब सरकार के कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे पहले कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से DA दिया जा रहा था.

सितंबर के महीने से जोड़कर मिलेगा

सरकार ने महंगाई भत्ते की नई दर 1 सितंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया है. यानी सितंबर 2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा. पंजाब सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की मौजूदा दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश की प्रतियां सभी विभागों के प्रमुखों, डिविजनल कमिश्नरों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और पंजाब विधानसभा के सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी हैं.

इसके अलावा आदेश की जानकारी अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) पंजाब, अकाउंटेंट जनरल (ए एंड ई) पंजाब और सभी जिला ट्रेजरी अधिकारियों तथा ट्रेजरी अधिकारियों को भी भेजी गई है.

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