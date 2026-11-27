जर्मनी की संसद ने 2027 के लिए एक बड़ा बजट पास किया है. इसमें सेना और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर नए खर्चों के लिए सरकारी कर्ज (उधार) में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. लंबी बहस के बाद यह वोटिंग हुई. विपक्ष के कुछ सांसदों ने प्रस्तावित नए कर्ज की आलोचना की; विशेष फंडों को मिलाकर यह कर्ज 210 अरब यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह कर्ज का दूसरा सबसे बड़ा स्तर है, जो 2021 में कोविड-काल के बजट के स्तर के काफी करीब है. लेकिन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस हफ्ते तर्क दिया कि जर्मनी को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेना की अनदेखी की गई है. मर्ज ने कहा, "हाल के दशकों की तुलना में जर्मनी अब अपनी रक्षा करने में कहीं अधिक सक्षम है." हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रूस जैसे विरोधी देश को रोकने और नाटो (NATO) सहयोगियों की रक्षा के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है.

556 अरब यूरो (610 अरब डॉलर) के इस बजट कानून को अब उच्च सदन (अपर हाउस) में पेश किया जाएगा, जो 19 दिसंबर को इस वित्तीय योजना की अंतिम समीक्षा करेगा.

मर्ज सरकार के तहत बुनियादी ढांचे और सेना पर खर्च बढ़ाने से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकालने में मदद मिली है, हालांकि विकास दर अभी भी धीमी है. जुलाई से सितंबर के बीच जर्मनी की अर्थव्यवस्था में केवल 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई. हालांकि, सरकारी अनुमानों के अनुसार इस साल कुल 1.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है.

यूक्रेन को मदद की आलोचना

मर्ज की कंजर्वेटिव 'क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स' पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगी, सेंटर-लेफ्ट 'सोशल डेमोक्रेट्स' (SPD) ने अन्य अहम प्रस्तावों पर तीखे मतभेदों के बावजूद बजट पर समझौता कर लिया. शुक्रवार को हुई बहस के दौरान, उप-चांसलर और SPD नेता लार्स क्लिंगबील (जो वित्त मंत्री भी हैं) ने इस बजट को "चुनौतीपूर्ण" बताया. उन्होंने संकेत दिया कि 2028 में खर्चों में कटौती (मितव्ययिता के उपाय) करने की जरूरत पड़ेगी.

विपक्षी सांसदों ने 2027 के बजट में की गई कुछ कटौतियों की आलोचना की. साथ ही, उन्होंने बजट तैयार करने की अव्यवस्थित प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, जिसमें आखिरी समय पर कई बदलाव किए गए थे. दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) ने यूक्रेन को दी जा रही भारी और निरंतर सहायता की भी आलोचना की, जिसका इस्तेमाल वह रूस के आक्रमण के खिलाफ अपनी लड़ाई में कर रहा है.

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