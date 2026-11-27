रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत, चीन और ईरान के साथ मॉस्को की रणनीतिक साझेदारियों पर प्रकाश डाला है. उन्होंने बताया कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, रूस पश्चिमी देशों से परे अपने राजनयिक संबंधों का विस्तार कर रहा है. बृहस्पतिवार को मॉस्को में 'अलेक्जेंडर गोरचाकोव पब्लिक डिप्लोमेसी फंड' के 'डायलॉग फॉर द फ्यूचर' कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों से बात करते हुए, लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ संबंध खराब होने के बावजूद, रूस प्रमुख देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ अपनी मजबूत साझेदारी बनाए हुए है.

रूस ने गिनाए 4 विकल्प

मॉस्को की विदेश नीति में भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए, लावरोव ने दोनों देशों के संबंधों को "विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" बताया. साथ ही, उन्होंने चीन के साथ रूस के करीबी सहयोग और ईरान के साथ एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी का भी जिक्र किया.

लावरोव ने कहा, "भारत के साथ हमारे संबंधों को आधिकारिक तौर पर 'विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' कहा जाता है. इसके अलावा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ भी हमारी एक बहुत ही उन्नत रणनीतिक साझेदारी है, जिसे डेढ़ साल पहले एक संधि के जरिए औपचारिक रूप दिया गया था."

बीजिंग के साथ मॉस्को के संबंधों का जिक्र करते हुए, रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ साझेदारी ने हाल ही में शेन्ज़ेन में हुए 'एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (APEC) शिखर सम्मेलन में अपनी प्रभावशीलता साबित की है. विशेष रूप से, रूस, चीन और अमेरिका के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के संदर्भ में यह बात और भी स्पष्ट हुई.

लावरोव ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के रूस के व्यापक नेटवर्क पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 'कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन' (CSTO), 'कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स' (CIS), 'यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन' (EAEU), 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) और ब्रिक्स (BRICS) शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास काम करने के लिए साझेदारों की कोई कमी नहीं है: हमारे पास CSTO, CIS, EAEU, SCO और निश्चित रूप से ब्रिक्स (BRICS) जैसे संगठन हैं, जो वास्तव में वैश्विक पहुंच वाला एक व्यापक समूह है."

भारत के साथ रूस के संबंध

ये टिप्पणियां मॉस्को और नई दिल्ली के बीच लगातार हो रही उच्च-स्तरीय बातचीत के बीच आई हैं. सितंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इससे पहले, अगस्त में बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल गतिशीलता और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्ष शामिल हैं.

दोनों नेता भारत और रूस के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत करने पर सहमत हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्षों को सुलझाने का सही रास्ता बातचीत और कूटनीति ही है.

चीन और ईरान के साथ रूस के संबंध

प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ मॉस्को के संबंधों के संदर्भ में, लावरोव ने चीन के साथ रूस की साझेदारी का भी जिक्र किया. रूसी विदेश मंत्री ने शेन्ज़ेन में हुए APEC शिखर सम्मेलन और रूस, चीन तथा अमेरिका के नेतृत्व वाली त्रिपक्षीय बातचीत का उदाहरण देते हुए मॉस्को-बीजिंग संबंधों की प्रभावशीलता को रेखांकित किया.

ईरान के मामले में, लावरोव की टिप्पणियों से पता चलता है कि मॉस्को तेहरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को कितनी अहमियत देता है. दोनों देशों ने जनवरी 2025 में एक 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि' पर हस्ताक्षर किए. यह संधि कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में गहरे सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है. यह संधि 2 अक्टूबर 2025 को लागू हुई, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक और कदम है.

500 वर्षों तक कायम व्यवस्था बदल रही

इन साझेदारियों पर जोर देने के साथ-साथ, लावरोव ने अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों का भी आकलन किया. रूसी विदेश मंत्री का तर्क है कि पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली पारंपरिक विश्व व्यवस्था की जगह अब धीरे-धीरे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के नए केंद्र ले रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह सभी के लिए स्पष्ट है कि मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बड़े बदलावों से जुड़ा है. 500 वर्षों तक कायम रही पुरानी विश्व व्यवस्था—जिसे पहले यूरोपीय लोगों ने और बाद में 'सामूहिक पश्चिम' ने बनाए रखा था—उसकी जगह अब विकास के नए केंद्र ले रहे हैं." उन्होंने बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के उदय को एक वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रक्रिया बताया. उनका तर्क था कि जो देश इस बदलाव की गति को धीमा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अंततः प्रभाव के उभरते केंद्रों के साथ कोई साझा आधार खोजना ही पड़ेगा.

लावरोव ने कहा, "जो लोग इस प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे शायद नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन अंततः ऐसा होकर ही रहेगा, और उन्हें कोई बीच का रास्ता खोजना ही होगा."

पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी अब ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि वे अन्य देशों को यह बता सकें कि उन्हें अपने संबंध कैसे रखने चाहिए या वे किसके साथ सहयोग करें. उन्होंने आगे कहा कि रूस बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अन्य देशों के साथ जुड़ने और संयुक्त राष्ट्र तथा 'ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप' (OSCE) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक रूप से लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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