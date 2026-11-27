Pakistan A vs Bangladesh A LIVE Score, Asia Cup Rising Stars 2026 2nd Semi-Final: इमर्जिंग एशिया कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. शुक्रवार को खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान ए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में श्रीलंका ए का सामना करेगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में भारत ए को 318 रन का लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): शमील हुसैन, माज़ सदाकत, शाहज़ेब खान, रोहेल नज़ीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफयान मोकिम, अली रज़ा

बांग्लादेश ए (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन (कप्तान), अफीफ हुसैन, शहादत हुसैन दीपू, महमुदुल हसन जॉय, सब्बीर रहमान, महिदुल इस्लाम अंकोन (विकेटकीपर), रकीबुल हसन, एसएम महेरोब, एमडी रूबेल, रिपन मोंडोल, इकबाल हुसैन एमोन