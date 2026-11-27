मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसा तब हो सकता है, जब अगले हफ्ते संसद के सत्र में परिसीमन बिल पास हो जाए. इस बिल को शुक्रवार को ही कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

परिसीमन बिल को अप्रैल में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन उस समय सरकार के पास इसके लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं था.

बताया जा रहा है कि इस बार बिल में बदलाव किए गए हैं, ताकि लोकसभा में राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके. सभी राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी. सीटों की संख्या अगले 25 साल तक स्थिर रहेगी.

अभी तक बिल की कॉपी अभी नहीं है, लेकिन विपक्ष को डर है कि हर सीट की सीमाओं को फिर से तय करने से 'जेरीमेंडरिंग' हो सकतीहै. यानी, आबादी का बंटवारा इस तरह से किया जा सकता है, जिससे किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचे.

विवाद के केंद्र में ज्ञानेश कुमार

इस बिल की चर्चा होने के बाद अब एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार केंद्र में आ गए हैं. वह इसलिए क्योंकि परिसीमन की सारी कवायद परिसीमन आयोग करेगा. इसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज होंगे.

उनके अलावा, इसके सदस्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी ओर से नामित कोई दूसरा चुनाव आयुक्त इसका हिस्सा होंगे. राज्यों के चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं.

इसका मतलब हुआ कि ज्ञानेश कुमार इसके सदस्य हो सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है. बिल पास हुआ तो 2029 के लोकसभा चुनाव नई सीमाओं के आधार पर होंगे और उससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

ज्ञानेश कुमार कुछ समय से वोटर लिस्ट के SIR को लेकर विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों के निशाने पर हैं. विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की BJP के साथ मिलकर कई चुनावों में 'जनता के जनादेश को चुराने' का काम किया है.

Photo Credit: AFP

दो बार पद से हटाने की कोशिश

ज्ञानेश कुमार को दो बार पद से हटाने की कोशिश भी विपक्ष कर चुका है. इसी साल मार्च में विपक्ष के 193 सांसदों (लोकसभा से 130 और राज्यसभा से 63) ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस दिया था.

लेकिन राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया.

इसके बाद अप्रैल में भी उन्हें हटाने की एक और कोशिश की गई थी.

17 अप्रैल को लोकसभा में महिला कोटा लागू करने से जुड़े परिसीमन पर आधारित 'संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026' के गिर जाने के बाद, विपक्ष उत्साहित हो गया और उसने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया नोटिस लाने की योजना बनाई, उनका दावा था कि सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आई है.

इसके बाद पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद अक्टूबर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और भी तीखे विरोध प्रदर्शन हुए.

इसी बीच, 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में बताया गया कि SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दो आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच मतभेद थे.

मॉक संसद

आखिरकार विपक्ष ने एक ऐसा रास्ता चुना जो दिखावे के लिहाज से ज्यादा असरदार था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है.

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्ष के लगभग 250 सांसदों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' में हिस्सा लिया. सुप्रीम कोर्ट में इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं अभी भी लंबित हैं.

चुनाव आयोग ने वोट चोरी के विपक्षी आरोपों को 'गलत और निराधार' बताते हुए खारिज कर दिया है. आयोग ने साफ किया कि इस नियुक्ति और अन्य मामलों पर लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए थे, और आंतरिक असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है.

Photo Credit: AFP

केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त बने, और 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पद संभाला.

ज्ञानेश कुमार 2023 के उस विवादित कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिसने तीन सदस्यीय चयन समिति से चीफ जस्टिस (CJI) को हटाकर, उनकी जगह प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया था. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी नियुक्ति पर असहमति जताते हुए एक नोट दिया था. उनका मानना ​​था कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री की मौजूदगी इस पूरी प्रक्रिया को शुरुआत से ही पक्षपाती बना देती है.

चुनाव आयोग में आने से पहले, 2019 में जब ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामलों के अतिरिक्त सचिव थे, तब उन्होंने 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल' पर काम किया था.

इस बिल के तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और जम्मू-कश्मीर की सीटों के परिसीमन का प्रावधान किया गया. बाद में, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में उन्होंने अयोध्या मामले से जुड़े काम को भी संभाला, जिसमें मंदिर ट्रस्ट का गठन करना भी शामिल था. यह उनके करियर का एक और हाई-प्रोफाइल काम था.

परिसीमन आयोग की शक्तियां

परिसीमन आयोग के मामले में, मूल बिल और पुरानी परंपराओं के अनुसार, CEC का खुद इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है.

2020 में जब जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, तब तत्कालीन CEC सुनील अरोड़ा ने अपनी जगह चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को इस आयोग में नामित किया था. बाद में सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त बने और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य भी रहे.

ज्ञानेश कुमार खुद यह पद संभाल सकते हैं या दो चुनाव आयुक्तों- संधू या जोशी में से किसी एक को नामित कर सकते हैं.

उनका कार्यकाल जनवरी 2029 में खत्म होगा और उसी साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं.

बिल के मुताबिक, परिसीमन आयोग के आदेश प्रकाशित होने के बाद कानून का रूप ले लेंगे और उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

हालांकि, हाल ही के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 329 परिसीमन आदेशों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है, और अगर कोई आदेश साफ तौर पर मनमाना है, तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं.

Photo Credit: IANS

इस बिल पर विपक्ष की आपत्ति केवल आयोग की सदस्यता तक ही सीमित नहीं है. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महिला कोटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए कर रही है.

विपक्ष ने असम और जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई ऐसी ही कवायद का उदाहरण दिया है, जहां लोकसभा सीटों की कुल संख्या बदले बिना ही सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया था. विपक्ष का कहना है कि इन नए नक्शों से उन्हें नुकसान पहुंचा है. सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

30 नवंबर को संसद का सत्र फिर से शुरू होगा. सरकार को भरोसा है कि इस बार उसे विपक्षी दलों से भी वोट मिल जाएंगे, जिससे वह दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को पार कर सकेगी.

इससे अप्रैल में मिली हार का बदला भी पूरा हो जाएगा और भारत का चुनावी नक्शा कम से कम अगले 25 सालों के लिए बदल जाएगा.