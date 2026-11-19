Viral Story: जर्मनी के छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका पहुंचीं जुड़वा बहनों ने मां से किया वादा तोड़ दिया, जो उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जितने का कारण बन गया. दोनों बहनों की इस हरकत से उनकी मां पहले काफी नाराज हुईं, लेकिन समय के साथ उनकी नाराजगी गायब हो गई और आज वो अपनी बेटियों की सबसे बड़ी फैन बन गईं. 'पेटूनिया ट्विंस' के नाम से फेमस जुड़वा बहनों की इस कहानी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपनी वेबसाइट पर जगह दी है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है.

शरीर के 70% हिस्से को टैटू से ढका

GWR के मुताबिक, एलाइन गालियानो और एलेना हाह्नले नाम की इन जुड़वा बहनों के शरीर का करीब 70 फीसदी हिस्सा टैटू से ढका हुआ है. इसी वजह से दोनों ने दुनिया की सबसे ज्यादा टैटू वाली जुड़वा बहनों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दोनों बहनें अब अमेरिका के लॉस एंजिल्स में रहती हैं और 'पेटूनिया ट्विंसइंक' नाम से अपना टैटू स्टूडियो चलाती हैं.

हर महीने एक-दूसरे के बनाती हैं एक टैटू

जुड़वा बहनों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बताया कि दोनों हर महीने कम से कम एक बार एक-दूसरे को टैटू बनाती हैं. यही कारण है कि उनके शरीर पर टैटू की संख्या लगातार बढ़ रही है. एलाइन के मुताबिक, जो चीज एक शौक के तौर पर शुरू हुई थी, वही आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी और करियर बन गई. आज दोनों खुद को सिर्फ जुड़वा बहनें नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर और सबसे अच्छी दोस्त भी मानती हैं.

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