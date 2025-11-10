विज्ञापन
अमोनियम नाइट्रेट कैसे बन जाता है तबाही का सामान? बेरूत बंदरगाह में जब फटा तो 218 लोगों की जिंदगी निगल गया

Explainer: जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टीम को हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है जिसकी अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई जा रही है.

  • जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 360KG विस्फोटक बरामद किया, जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट है
  • भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आग लगने पर तीव्र विस्फोट और जहरीली गैसों के कारण खतरनाक साबित होता है
  • इस विस्फोटक का उपयोग ओक्लाहोमा सिटी बमबारी सहित कई आतंकवादी हमलों और औद्योगिक दुर्घटनाओं में हुआ है
देश की राजधानी नई दिल्ली के बेहद करीब से बड़े पैमाने में विस्फोटकों की एक चौंकाने वाली बरामदगी हुई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टीम को हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है जिसकी अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही दो राइफलें मिली हैं. श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद यह भारी बरामदगी की. सूत्रों के मुताबिक, विस्फोटक और हथियार मुजम्मिल शकील नामक एक अन्य डॉक्टर के पास रखे गए थे. गिरफ्तार किया गया शकील भी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करता है.

यहां सवाल उठता है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट किस तरह का विस्फोटक है, यह कितना खतरनाक होता है और इस विस्फोटक का इस्तेमाल दुनिया में कब कब बड़े पैमाने की तबाही के लिए हुआ है. इस सभी सवालों का जवाब हम आपको यहां देंगे.

तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है?

अमोनियम नाइट्रेट एक क्रिस्टल जैसा सफेद ठोस पदार्थ है जिसे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में बनाया जाता है. वैसे तो इसका सबसे बड़ा उपयोग फर्टिलाइजर (उर्वरक) बनाने के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में किया जाता है. लेकिन साथ ही इसका उपयोग खनन क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए विस्फोटक बनाने के लिए भी किया जाता है. 

अमोनियम नाइट्रेट धरती पर नेचुरल रूप में नहीं मिलता है. यह सिंथेटिक है, जो अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है. अमोनियम नाइट्रेट पूरी दुनिया में बनाया जाता है और इसे खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता भी है.

सरल शब्दों में यह एक नमक है जिसमें अमोनियम और नाइट्रेट के एक-एक आयन होते हैं जो अमोनिया (NH3) और नाइट्रिक एसिड (HNO3) के रिएक्शन से बनता है, जो इसे NH4NO3 का फॉर्मूला देता है. अमोनियम और नाइट्रेट का उच्च स्तर इसे एक प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उर्वरक (फर्टिलाइजर) बनाता है और चूंकि यह एक नमक है, यह पानी में घुलनशील है, जो इसे सिंचाई प्रणालियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है. दरअसल, दुनिया की अधिकांश खाद्य आपूर्ति अभी भी नाइट्रेट-आधारित उर्वरकों पर निर्भर है.

लेकिन यह एक ऑक्सीडाइजर भी है, जिसका अर्थ है कि यह दहन (कमबशन) के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है. अमोनियम नाइट्रेट में दो तरीकों से विस्फोट हो सकता है.

पहला है जब यह आग के संपर्क में आता है या आग लगने के दौरान किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ मिल जाता है. इसका सबसे भयावह हालिया उदाहरण 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था, जिसमें 3,000 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से 200 से अधिक लोग मारे गए थे और 6,000 से अधिक घायल हो गए थे. इसका विस्फोट होने का दूसरा तरीका यह है कि यह किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ मिल जाता है. फिर यह सस्ते में बनाया गया बम बन जाता है जो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस संस्करण को ANFO, या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहा जाता है, और इसका उपयोग निर्माण और खनन जैसे विभिन्न उद्योगों में कंट्रोल्ड ब्लास्ट में किया जाता है.

वास्तव में, अमोनियम नाइट्रेट को लगभग किसी भी प्रकार के अस्थिर पदार्थ के साथ मिलाया जा सकता है.

कितना खतरनाक है अमोनियम नाइट्रेट?

यदि कहीं बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह वहां रखे-रखे सड़ने लगता है. समस्या यह है कि समय के साथ यह नमी सोख लेता है और एक विशाल चट्टान में बदल जाता है. यह इसे और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि अगर आग इस तक पहुंच गई तो रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत अधिक तीव्र होगी और विस्फोट हो जाएगा. लोग सिर्फ इस विस्फोट से ही जान नहीं गंवाते बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस इसे और घातक बनाती हैं.

जब अमोनियम नाइट्रेट फटता है, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस सहित जहरीली गैसें छोड़ सकता है. अगर ज्यादा हवा न चल रही हो तो यह आस-पास के लोगों के लिए खतरा बन सकता है.

कभी आतंकी हमला, कभी दुर्घटना... अमोनियम नाइट्रेट से कब-कब गईं सैकड़ों की जान

  • बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में भी किया गया है. इसमें 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में बमबारी भी शामिल है. यहां टिमोथी मैकविघ ने एक बम बनाने के लिए दो टन अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया था और उसकी मदद से फेडरल गवर्नमेंट की एक इमारत को नष्ट कर दिया और 168 लोगों की मौत हो गई.
  • रिपोर्ट के अनुसार 1921 में, लगभग 4,500 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण जर्मनी के ओप्पाउ में एक प्लांट में विस्फोट हुआ था, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गये.
  • अमेरिकी की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटना में से एक 1947 में हुई. दुर्घटना टेक्सास के गैलवेस्टन बे में हुई थी. यहां बंदरगाह पर खड़े एक जहाज पर 2,000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से कम से कम 581 लोग मारे गए.
  • 2015 में उत्तरी चीन के तियानजिन बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायनों से जुड़े विस्फोट में 173 लोग मारे गए.
  • 4 अगस्त 2020 को लेबनान के बेरूत में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से एक बड़ा विस्फोट हुआ. एक मालवाहक जहाज से 2014 में जब्त किया गया यह केमिकल 6 सालों तक बिना सुरक्षा उपायों के बिना बेरूत के बंदरगाह पर रखा गया था. लेकिन 2020 में जब पास के एक गोदाम में आग लगी तो इसमें विस्फोट हो गया. विस्फोट के कारण कम से कम 218 मौतें हुईं, 7,000 घायल हुए.

