लालकिला विस्फोट मामला : नौवें गिरफ्तार आरोपी को 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को लालकिला विस्फोट मामले में गिरफ्तार नौवें व्यक्ति यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें आरोपी से हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया गया था.

इससे पहले दिन में, एनआईए ने डार को गिरफ्तार किया, जो जम्मू कश्मीर का निवासी है और आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी का कथित रूप से करीबी सहयोगी है. एनआईए के अनुसार, डार ने 10 नवंबर को हुए विस्फोट की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.

एजेंसी के अनुसार, साजिश में सक्रिय रूप से शामिल रहे डार ने कथित रूप से आत्मघाती अभियानों को अंजाम देने का संकल्प लिया था. एजेंसी ने कहा कि डार मामले के अन्य आरोपियों के साथ निकट संपर्क में था, जिनमें उमर-उन-नबी और मुफ्ती इरफान शामिल हैं.

