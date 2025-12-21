आर्मी यूनिफॉर्म से नार्को-टेरर तक: पंजाब पुलिस ने स्मगलिंग मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, सेना का भगोड़ा भी गिरफ्तार

Army Deserter Arrested: पंजाब पुलिस ने नार्को-आतंकवाद नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने सेना के भगोड़े जवान और उसके सहयोगी को हथियारों, विस्फोटक और भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया. जांच में पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से सीधे संपर्क और सैन्य गोपनीय जानकारी के आदान-प्रदान के गंभीर तथ्य सामने आए हैं.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी राजबीर सिंह उर्फ फौजी को बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल कस्बे से भारत-नेपाल सीमा के पास उस समय गिरफ्तार किया, जब वह नेपाल के रास्ते देश से फरार होने की कोशिश कर रहा था. उसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया.

कोरियर के रूप में नशीले पदार्थ की तस्करी

इससे पहले उसके सहयोगी चिराग, निवासी फाजिल्का, को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 407 ग्राम हेरोइन और एक 9 एमएम पिस्तौल बरामद हुई. जांच में सामने आया है कि चिराग नशीले पदार्थों की तस्करी में कोरियर के रूप में काम कर रहा था और तस्करी से धन कमाकर मुख्य आरोपी तक पहुंचाता था.

हैंड ग्रेनेड से हमले की योजना

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों की हरियाणा के सिरसा में एक महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले की साजिश में भूमिका थी. आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति को हैंड ग्रेनेड और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी, जिसका इस्तेमाल हमले की योजना में किया जाना था.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में गलन वाली ठंड, कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां का दौर, IMD का अलर्ट- पारा अभी और गिरेगा

2011 में सेना में भर्ती हुआ था आरोपी

एसएसओसी के एआईजी डी सुदरविजी ने बताया कि राजबीर वर्ष 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और वर्ष 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान-आधारित संस्थाओं के संपर्क में आया. हेरोइन की खेप तक पहुंच के बदले वह सैन्य की संवेदनशील और गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था और अन्य सैन्य कर्मियों को भी इन हैंडलरों से जोड़ने की कोशिश कर रहा था.

केस दर्ज होने के बाद वह नेपाल फरार हो गया था और वहीं से तस्करी गतिविधियां संचालित कर रहा था. मामले में आगे-पीछे के सभी लिंक खंगाले जा रहे हैं और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी आज पाकिस्तान के खिलाफ मचाएंगे कोहराम, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर