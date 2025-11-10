विज्ञापन
फरीदाबाद में मिला 'आतंक का गोदाम', 300kg विस्‍फोटक से दिल्‍ली को दहलाने की थी साजिश?

फरीदाबाद में जिस कमरे से 300 किलोग्राम से ज्‍यादा विस्‍फोटक और हथियार मिले हैं, वहां आस-पड़ोस में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी. सूत्रों ने बताया कि जिस कमरे से विस्‍फोटक बरामद हुए हैं, उसमें कोई रहता नहीं था. ये कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया गया था.

एक और डॉक्‍टर इस टैरर सिंडिकेट में शामिल है. उसकी तलाश की जा रही...
  • फरीदाबाद में 300 किलो से अधिक विस्फोटक, गोला-बारूद और दो राइफल बरामद होने से सुरक्षाबलों में हड़कंप मचा है
  • जम्‍मू-कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर विस्फोटक बरामद
  • गिरफ्तार दोनों डॉक्टर जम्‍मू-कश्मीर के एक आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली से सटे फरीदाबाद में 300 किलोग्राम विस्‍फोटक, गोला बारूद और दो राइफल मिलने से हड़कंप मच गया है. जम्‍मू-कश्‍मीर के अनंतनाग से हुए डॉक्‍टर आदिल अहमद राठेर की निशानदेही पर इतनी मात्रा में विस्‍फोटक बरामद हुआ है. इतना विस्‍फोटक बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है. क्‍या पकड़े गए आतंकियों की साजिश दिल्‍ली में एक बड़ा ब्‍लास्‍ट करने की थी? क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? आखिर, आतंकियों के मंसूबे क्‍या थे, ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों डॉक्‍टर जम्‍मू-कश्‍मीर के एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे. 

कैसे दिया गया ऑपरेशन को अंजाम?

जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है. जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने पिछले दिनों डॉक्‍टर आदिल को गिरफ्तार किया था. आदिल की निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी अस्‍तापताल के लॉकर से एक एके74 बरामद हुई थी. आदिल से जब पूछताछ हुई, तो फरीदाबाद में 300 किलो से जयादा विस्‍फोटक होने की जानकारी मिली. इसके बाद जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने एक टीम बनाकर हरियाणा भेजा और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया. 

आखिर क्‍या हैं आतंकियों के मंसूबे

पुलिस जब फरीदाबाद के एक कमरे में पहुंची, तो यहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए. एक कमरे में 300 किलोग्राम से ज्‍यादा विस्‍फोटक, गोला बारूद और दो राइफल मिली है. सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, ये कमरा मुजाहिद शकील नाम के डॉक्‍टर ने किराए पर लिया था. इसी ने यहां इतना विस्‍फोटक स्‍टोर करके रखा हुआ था. मुजाहिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे भी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर, इनके मंसूबे क्‍या थे? फरीदाबाद के पुलिस कमिश्‍नर  का कहना है कि कमरे से जो विस्‍फोटक मिला है, वो अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है. इसकी अभी जांच की जा रही है. 

तीसरे डॉक्‍टर की तलाश 

क्‍या दिल्‍ली को दहलाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्‍फोटक जुटाए जा रहे थे? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि दिल्‍ली देश की राजधानी, इसलिए हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहती है. ऐसा हो सकता है कि ये विस्‍फोटक दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट करने के लिए जुटाए गए हों. हालांकि, पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है. पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर, इन आतंकी नेटवर्क के और कितने सदस्‍य मौजूद हैं. सूत्रों की मानें तो एक डॉक्‍टर और आदिल व मुजाहिल के संपर्क में था. पुलिस अब इस तीसरे डॉक्‍टर की तलाश में जुटी हुई है.    

कमरे में रखा था 300kg से ज्‍यादा विस्‍फोटक, फिर पड़ोसियों को...

फरीदाबाद में जिस कमरे से 300 किलोग्राम से ज्‍यादा विस्‍फोटक और हथियार मिले हैं, वहां आस-पड़ोस में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी. सूत्रों ने बताया कि जिस कमरे से विस्‍फोटक बरामद हुए हैं, उसमें कोई रहता नहीं था. ये कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया गया था. यहां कभी-कभी कोई शख्‍स आता था और सामान रखकर चला जाता था. इसलिए आस-पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी बगल में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है. वैसे आतंकी आमतौर फर्जी नामों से कमरे किराए पर लेते हैं. 

