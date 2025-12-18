सुकमा में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में महिला समेत तीन माओवादी ढेर, हथियार और विस्फोटक बरामद

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में एक महिला सहित तीन माओवादियों को मार गिराया. गोलापल्ली थाना क्षेत्र के गोंडीगुड़ा जंगल और पहाड़ी इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीम और माओवादियों के बीच सुबह से रुक-रुक कर गोलियां चलती रहीं. दोपहर तक तलाशी अभियान के दौरान तीन नक्सलियों के शव बरामद किए गए.

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने पर डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. जंगल में घेराबंदी के बाद माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की. मुठभेड़ स्थल से 9 एमएम सर्विस पिस्टल, 12 बोर की बंदूक, बीजीएल शेल, टिफिन बम और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई.

मारे गए माओवादियों की पहचान 5 लाख रुपए के इनामी माड़वी जोगा उर्फ मून्ना (कोंटा एरिया कमेटी सदस्य ), 5 लाख रुपए के इनामी सोढ़ी बंडी (किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य, सिंघनमड़गू सुकमा) और 2 लाख रुपए की इनामी नुप्पों बजनी (एलओएस सदस्य, टेकलगुड़ा जगरगुंडा सुकमा निवासी) के रूप में हुई है. ये माओवादी कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के तहत सक्रिय थे और कई गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं.

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाइयों से अब तक छत्तीसगढ़ में 284 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें बस्तर संभाग में 255 शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि बस्तर में माओवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और संगठन की संरचना पूरी तरह टूट चुकी है. सभी सक्रिय माओवादियों से हिंसा छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की गई है. सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और आगे खुलासे होने की संभावना है.