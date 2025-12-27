विज्ञापन
सिर्फ 18 रुपये में एक गिलास बीयर, इस देश में पानी से भी सस्ती मिल रही है शराब

Cheapest Alcohol: दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां पर शराब काफी सस्ती मिलती है. यही वजह है कि ये टूरिस्ट्स की पहली पसंद भी होते हैं. भारत के गोवा में भी शराब और बीयर काफी सस्ती मिलती है.

दुनिया की सबसे सस्ती बीयर

Cheapest Alcohol: दुनिया में शराब के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, यही वजह है कि ऐसे लोगों के लिए तमाम देशों में चमचमाती हुई शराब की दुकानें खोली जाती हैं. कई देशों में शराब काफी महंगी मिलती है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां शराब का दाम काफी ज्यादा कम है. अपने देश में आने वाले टूरिस्ट्स को लुभाने और अच्छी बिक्री के लिए ऐसा किया जाता है. आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको पानी की बोतल तो महंगी मिलेगी, लेकिन बीयर का एक गिलास सस्ता मिल जाएगा. यानी यहां शराब पानी से भी सस्ती मिलती है. 

भारत में सबसे सस्ती शराब

अब सस्ती बीयर की बात हो रही है तो आपको गोवा की याद जरूर आई होगी. भारत में सबसे सस्ती शराब और बीयर गोवा में आपको मिल जाएगा, जिनमें यहां की लोकल बीयर भी शामिल है. तमाम राज्यों के मुकाबले गोवा में शराब पर सबसे कम टैक्स लगाया जाता है, यही वजह है कि यहां शराब और बीयर के दाम काफी कम हैं. यहां पहुंचने वाले हजारों टूरिस्ट इसका जमकर फायदा भी उठाते हैं. 

यहां मिलती है सबसे सस्ती बीयर

दुनिया में सबसे सस्ती बीयर के मामले में वियतनाम का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां पर लोकल बीयर को बिया होई कहा जाता है, जिसका दाम इतना कम है कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे. इस बिया होई का एक गिलास आपको 5 हजार वियतनामी डोंग यानी करीब 18 रुपये का मिल जाएगा, हालांकि कुछ जगह ये 20 से 25 रुपये तक भी हो सकता है. वहीं एक बोतल पानी की कीमत यहां करीब 30 हजार डोंग है, यानी करीब 100 रुपये की सीलबंद पानी की बोतल मिलती है. 

क्यों है इतनी सस्ती बीयर?

वियतनामी बीयर बिया होई को लोकल लोग ही बनाते हैं और ये किसी कैन या फिर पैक बोतल में नहीं, बल्कि बड़े पीपों में भरकर रखी जाती है. फ्रेश बीयर बनाकर उसे बेचा जाता है और जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश होती है. कम दाम होने के चलते ये काफी ज्यादा बिकती है और लोगों को खूब फायदा भी होता है. सरकार भी इस पर ज्यादा टैक्स नहीं वसूलती है. हालांकि वियतनाम की इस बीयर में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा नहीं होती है. 

