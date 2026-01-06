धरती के 'नरकलोक' में कैद हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, खौफनाक जेल की पूरी कहानी

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस वक्त अमेरिका की उस जेल में रखे गए हैं, जिसे खुद अमेरिकी मानवाधिकार संगठन 'धरती का नरक' कह चुके हैं.

वॉल स्ट्रीट जनरल समेत कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मादुरो दंपति को न्यूयॉर्क लाए जाने के बाद ब्रुकलिन की Metropolitan Detention Center (MDC) जेल में रखा गया है. हालांकि, MDC प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

क्या है Metropolitan Detention Center (MDC)?

न्यूयॉर्क के Sunset Park, Brooklyn में स्थित MDC अमेरिका की सबसे बदनाम फेडरल जेलों में से एक मानी जाती है. इस जेल का नाम आते ही वकील, जज और मानवाधिकार संगठन सिहर उठते हैं.

बिना हीट के सर्दियां

इलाज के अभाव में मौतें

कीड़ों से भरा खाना

हिंसा और ड्रग्स की खुलेआम तस्करी. ये सब इस जेल की विशेषताएं हैं.

Legal Aid Society जैसी संस्थाएं MDC को सालों से 'inhumane' और 'human rights violation hub' बताती रही हैं.

मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर ट्रंप के खिलाफ कई जगह जा रहे प्रदर्शन

यह भी पढ़ें- 'ह्यूगो शावेज की कसम...', वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्ज ने ली अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ, मादुरो के 'अपहरण' पर अमेरिका को घेरा

‘नरक' क्यों कहा जाता है MDC को?

2023-24 में जेल को लेकर कई चौंकाने वाली रिपोर्ट्स सामने आईं. जिनमें कहा गया कि कैदियों को सर्दियों में हीटर नहीं मिला. खाने में maggots (कीड़े) पाए गए. मेडिकल नेग्लिजेंस से मौतें हुईं और गार्ड्स की मिलीभगत से हथियार और नशे की सप्लाई तो यहां आम बात है.

यही वजह है कि 2024 में ब्रुकलिन के एक फेडरल जज ने एक 74 साल के दोषी को MDC भेजने से इनकार कर दिया और कहा, 'अगर इसे MDC भेजा गया, तो सजा जेल नहीं, यातना होगी.'

यह भी पढ़ें- 'मैं बेगुनाह हूं, मेरा अपहरण किया गया', न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली पेशी पर बोले निकोलस मादुरो

हाई-प्रोफाइल कैदियों की ‘काली सूची'

MDC पहले भी कई चर्चित नामों की जेल रह चुकी है. Sam Bankman-Fried (FTX घोटाला), Ghislaine Maxwell (Epstein केस), म्यूजिक मोगुल Sean ‘Diddy' Combs, UnitedHealthcare CEO हत्या केस के आरोपी Luigi Mangioni इस जेल में रह चुके हैं. अब इसी सूची में मादुरो का नाम जुड़ने का दावा किया जा रहा है.

जेल के अंदर गैंग, हिंसा और तस्करी

मार्च 2025 में ब्रुकलिन फेडरल प्रॉसिक्यूटर्स ने खुलासा किया कि MDC से जुड़े 12 मामलों में 25 आरोपियों पर हिंसा और कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग के केस दर्ज किए गए. Legal Aid Society का कहना है, 'MDC अब जेल नहीं, बल्कि संस्थागत क्रूरता का प्रतीक बन चुका है.'

यह भी पढ़ें- दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बाद भी 'कंगाल' क्यों रहा वेनेजुएला, सस्ता क्यों बिकता है उसका तेल

सत्ता से ‘नरक' तक?

अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो यह इतिहास का दुर्लभ मोड़ होगा. जहां एक देश का ताकतवर राष्ट्रपति उसी जेल में बंद होगा, जिसे अमेरिका खुद अपनी व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी मानता है. हालांकि, मादुरो की गिरफ्तारी और जेल में मौजूदगी को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि MDC का नाम एक बार फिर दुनिया भर में डर और बहस का केंद्र बन चुका है.

