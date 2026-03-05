वेनेजुएला वाले मादुरो जेल में और उनकी 'खास' कर रहीं अमेरिका से डील पर डील, निशाने पर चीन

कोई किसी का सगा नहीं होता. पैसा और पावर हर किसी को खरीद लेता है. ऐसा ही कुछ वेनेजुएला में देखने को मिल रहा है. वही वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका रातों-रात उनके ही देश से उठाकर अपने देश में कैदी बनाकर लाया और अब केस चला रहा है. वेनेजुएला में अब भी मादुरो की पार्टी की सरकार है, मगर हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं. बुधवार को वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से अमेरिकी गृह सचिव डग बर्गम ने मुलाकात की. यह मुलाकात दक्षिण अमेरिकी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के ट्रंप प्रशासन के इरादे का सबसे नया संकेत है. राष्ट्रीय ऊर्जा प्रभुत्व परिषद के प्रमुख बर्गम का यह दो दिवसीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब ट्रंप प्रशासन महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) पर चीन के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है. इन महत्वपूर्ण खनिजों में से कुछ वेनेजुएला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं.

रोड्रिगेज ने दो महीने पहले अमेरिकी सेना द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद शपथ ली थी.

चीन पर निशाना, वेनेजुएला बहाना

पिछले साल ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ के जवाब में चीन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों, मिसाइलों और अन्य उच्च-तकनीकी उत्पादों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति रोक दिए जाने के बाद, ट्रंप प्रशासन इन खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है. तेल के अलावा, वेनेजुएला सोने, तांबे, कोल्टन, बॉक्साइट, हीरे और अन्य बहुमूल्य खनन संसाधनों से समृद्ध है. नायोबियम और टैंटलम को भी महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है और स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए आवश्यक हैं और ये कोल्टन से निकाले जाते हैं. बॉक्साइट को एल्युमीनियम में प्रोसेस्ड किया जाता है, जिसे अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में सूचीबद्ध करता है.

रोड्रिगेज अमेरिका के सपोर्ट में

रोड्रिगेज ने बुधवार को घोषणा की कि वह देश के खनन कानून में सुधार के लिए एक विधेयक पेश करेंगी. इस बदलाव से विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और यह "हमारे लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए एक जीत" होगी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, “वेनेजुएला के लोग भी दुनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने के सकारात्मक पहलुओं को समझें.” 3 जनवरी को मादुरो को सत्ता से हटाए जाने पहले रोड्रिगेज मादुरो की खास वफादार हुआ करती थीं, मगर बाद में ट्रंप के करीब हो गईं. तेल के बाद अब महत्वपूर्ण खनिज भी अमेरिका के हवाले कर रही हैं. रोड्रिगेज और बर्गम की मुलाकात के दौरान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा, “वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छे से सहयोग कर रही हैं.”

🇺🇸 🇻🇪 US moves to secure access to Venezuelan minerals



US mining companies are lining up to invest in Venezuela, Interior Secretary Doug Burgum says during a visit to Caracas, where he met interim president Delcy Rodriguez, as he pushes for greater access to critical minerals. pic.twitter.com/bdWkADM4j6 — AFP News Agency (@AFP) March 5, 2026

डेल्सी रोड्रिगेज पर लगते हैं आरोप

डेल्सी रोड्रिगेज इस महीने के अंत में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा करेंगी और कोलंबिया में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी. बोगोटा के अधिकारियों ने गुरुवार को एएफपी को यह जानकारी दी. बोगोटा स्थित राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ उनकी बैठक 13 मार्च को एक सीमावर्ती शहर में होगी. मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद कई दावे किए गए थे कि उनके कई सहयोगियों ने ही उनके साथ धोखा किया और अमेरिका से जा मिले. यही कारण है कि बगैर किसी परेशानी के अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर लिया.

