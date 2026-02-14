अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने के लिए क्लाउड एआई का इस्तेमाल किया: रिपोर्ट

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने पिछले महीने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल किया था. पेंटागन में गोपनीय अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला एआई मॉडल 'एंथ्रोपिक' था. सैन्य क्षेत्र में एआई का उपयोग एआई कंपनियों के लिए विश्वसनीयता बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें वैधता मिलती है और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में निवेशकों द्वारा तय किए गए उनके उच्च मूल्यांकन को सही ठहराया जा सकता है.

नियमों का किया उल्लघंन

एंथ्रोपिक के उपयोग संबंधी नियमों में क्लाउड को हिंसा भड़काने, हथियार विकसित करने या निगरानी करने से प्रतिबंधित करने के बावजूद, इस एआई उपकरण का इस्तेमाल अभियान में किया गया. कई ठिकानों पर बमबारी के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से पकड़ा गया.

कंपनी ने चेताया

एंथ्रोपिक के प्रवक्ता ने कहा, "क्लाउड का कोई भी उपयोग - चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी विभागों में - हमारी उपयोग नीतियों का पालन करना अनिवार्य है, जो क्लाउड के उपयोग को नियंत्रित करती हैं. हम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं."

क्या करता है क्लाउड

क्लाउड को इसलिए तैनात किया गया, क्योंकि डेटा कंपनी पैलेंटिर टेक्नोलॉजीज की एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी है. पैलेंटिर टेक्नोलॉजीज के उपकरण पेंटागन उपयोग करता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, क्लाउड के उपयोग को लेकर एंथ्रोपिक की चिंताओं के कारण अमेरिकी अधिकारियों ने 200 मिलियन डॉलर तक के अनुबंधों को रद्द करने पर विचार किया है.

कंपनी के क्यों हैं कड़े नियम

एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने एआई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अधिक रेगुलेशन और सुरक्षा उपायों की मांग की है और घातक अभियानों और घरेलू निगरानी में एआई के उपयोग पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है, जो पेंटागन के साथ उनके वर्तमान अनुबंध में दो प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं.

अमेरिका ऐसी कंपनियों से नाराज

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जनवरी में घोषणा की थी कि पेंटागन उन एआई मॉडलों के साथ सहयोग नहीं करेगा जो "युद्ध लड़ने में आपकी मदद नहीं करेंगे". जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ हुई चर्चाओं का जिक्र किया था. एंथ्रोपिक ने पिछले साल गर्मियों में 20 करोड़ डॉलर का पेंटागन से अनुबंध किया था.

कई एआई कंपनियां अमेरिकी सेना के लिए विशेष उपकरण बना रही हैं, जिनमें से अधिकांश केवल उन गोपनीय नेटवर्कों पर उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर सैन्य प्रशासन के लिए किया जाता है. एंथ्रोपिक एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो तीसरे पक्षों के माध्यम से गोपनीय सेटिंग्स में उपलब्ध है, लेकिन सरकार अभी भी कंपनी की उपयोग नीतियों से बंधी हुई है.

