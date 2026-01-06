'ह्यूगो शावेज की कसम...', वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्ज ने ली अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ, मादुरो के 'अपहरण' पर अमेरिका को घेरा

वेनेजुएला में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नया मोड़ आ गया है. देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद, उनकी उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिग्ज (Delcy Rodríguez) ने सोमवार को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है. उन्होंने नेशनल असेंबली में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ ली, जिसे उनके भाई और नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रोड्रिग्ज ने संपन्न कराया.

कमांडर ह्यूगो शावेज के नाम पर शपथ

शपथ ग्रहण के दौरान रोड्रिग्ज काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहा, 'मैं कमांडर ह्यूगो शावेज की शपथ लेती हूं'. उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिकी हिरासत में लिए जाने को 'दो नायकों का अपहरण' करार दिया. रोड्रिग्ज ने कहा कि वह मातृभूमि के खिलाफ इस नाजायज सैन्य आक्रमण से देश को हुई पीड़ा और दुख के साथ इस जिम्मेदारी को संभाल रही हैं.

कमांडर ह्यूगो शावेज (Hugo Chávez) वेनेज़ुएला के एक सैन्य अधिकारी और राजनेता थे. वे 1999 में राष्‍ट्रपति बने थे और 2013 में अपनी मृत्यु तक देश के राष्ट्रपति रहे. उन्होंने 'बोलिवेरियन क्रांति' का नेतृत्व किया, जिसमें समाजवादी नीतियां, अमेरिकी साम्राज्यवाद-विरोध और लैटिन अमेरिकी एकीकरण पर जोर दिया गया.

अमेरिका को कड़ा संदेश

इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए वेनेजुएला की मौजूदा सत्ता ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि देश अभी भी स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहा है और वाशिंगटन के नियंत्रण में नहीं है. समारोह में मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो ग्वेरा भी शामिल हुए, जो शनिवार के घटनाक्रम के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए.

माुदुरो के बेटे ने क्‍या कहा?

मादुरो के बेटे ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर दुनिया एक राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण को सामान्य मान लेती है, तो कल कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा. उन्होंने इसे केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए सीधा खतरा बताया. गौरतलब है कि नेशनल असेंबली के सांसदों का यह कार्यकाल 2031 तक चलेगा और वे अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं.

फिलहाल वेनेजुएला में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. एक तरफ अमेरिका समर्थक गुट इसे तानाशाही का अंत मान रहे हैं, वहीं रोड्रिग्ज के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग बता रही है.