'मैं बेगुनाह हूं, मेरा अपहरण किया गया', न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली पेशी पर बोले निकोलस मादुरो

नार्को टेररिज्म के आरोप में अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए गए वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया. जहां उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया.

अमेरिकी अदालत में वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पेशी.
  • वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग तस्करी के आरोपों के तहत पेश किया गया.
  • मादुरो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को अपहरण करार दिया है.
  • अमेरिका ने वेनेजुएला पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है, जिसे मादुरो ने पूरी तरह से खारिज किया है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Nicolas Maduro  in US Court: वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया. उन पर ड्रग्स तस्करी के आरोप है. कोर्ट में अपनी पहली पेशी पर निकोलस मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरा अपहरण किया गया है. मादुरो ने न्यूयॉर्क कोर्ट से जज से कहा, "मैं निर्दोष हूं. मैं दोषी नहीं हूं. मैं एक नेक इंसान हूं, अपने देश का राष्ट्रपति हूं." उन्होंने यह भी कहा कि उनका अपहरण किया गया है. अमेरिका ने वेनेजुएला पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है. हालांकि मादुरो ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया. 

शनिवार को वेनेजुएला पर एक सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया था. दोनों को अमेरिका लाया गया. जहां सोमवार को उन्हें पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया. 

कोर्ट में मादुरो ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया

सोमवार को कोर्ट में निकोलस मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए खुद को "अपने देश का राष्ट्रपति" घोषित किया और संघीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया. जिसका इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें सत्ता से हटाने को उचित ठहराने के लिए किया था.

जेल की नीली वर्दी पहने मादुरो को हेलीकॉप्टर से लाया गया कोर्ट

जेल की नीली वर्दी पहने मादुरो और उनकी पत्नी को दोपहर के आस-पास अदालत में लाया गया.  मादुरो को लेकर एक हेलिकॉप्टर अदालत के पास बने हेलिपैड पर उतरा. हेलिकॉप्टर के उतरते ही उन्हें तुरंत एक वैन में बैठाया गया और वहां से सीधे अदालत ले जाया गया. जिसके बाद अदालती कार्यवाही शुरू हुई है. 

भारी पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाए गए मादुरो

मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कड़ी सुरक्षा के बीच कुख्यात संघीय हिरासत केंद्र मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) से अदालत लाया गया. दोनों को हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन लाया गया और इसके बाद भारी पुलिस सुरक्षा में उन्हें अदालत तक पहुंचाया गया.

मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को टेररिज्म की साजिश का आरोप

मादुरो और उनकी पत्नी पर मुख्य आरोपों में नार्को-टेररिज्म की साजिश शामिल है. आरोप है कि उन्होंने वेनेजुएला की सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद से कोकीन की भारी खेप अमेरिका तक पहुंचाई, इसके लिए गुप्त हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने और उनकी साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे नार्को-टेररिज्म के आरोप और मजबूत होते हैं.

इनमें से कुछ आरोपों में अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान है. मादुरो पर ड्रग तस्करी से अर्जित धन को इधर-उधर करने, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं. स्विट्जरलैंड ने उनके वहां मौजूद संपत्तियों को फ्रीज करने की घोषणा की है.

मादुरो के बचाव में पेश होने वाले वकील डेविड विकस्ट्रॉम अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के मामलों में पैरवी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पहले होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ओरलैंडो हर्नांडेज़ के भाई का भी बचाव किया था, जिसे ड्रग तस्करी और साजिश के मामलों में दोषी ठहराया गया था, हालांकि हाल ही में उसे ट्रंप द्वारा माफी दी गई.

