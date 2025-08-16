विज्ञापन
मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन के बीच काफी गर्मजोशी नजर आई और वह अमेरिकी राष्‍ट्रपति के साथ ही उनकी ही लिमोजिन में रवाना हुए. पुतिन और ट्रंप के साथ उनके खास सलाहकार भी इसमें शामिल थे.

अलास्‍का में करीब 3 घंटे के बाद खत्‍म हुई पुतिन ट्रंप की मुलाकात, यूक्रेन की थी खास नजर 
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में यूक्रेन युद्ध पर बैठक करीब तीन घंटे तक चली.
  • ट्रंप वॉशिंगटन से और पुतिन मॉस्को से आकर एल्मेंडोर्फ पर मिले जहां से कभी सोवियत संघ पर नजर रखी जाती थी.
  • इस बैठक में दोनों नेताओं के अलावा उनके प्रमुख सलाहकार भी शामिल थे जिनमें विदेश मंत्री और विशेष दूत शामिल थे.
वॉशिंगटन:

यूक्रेन में जंग को खत्‍म करने को लेकर अलास्‍का में हो रही अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्‍लादिमीर पुतिन की मीटिंग दो घंटे 45 मिनट के बाद आखिरकार खत्‍म हो गई है. इस मीटिंग के लिए जहां ट्रंप वॉशिंगटन से अलास्‍का पहुंचे थे तो वहीं पुतिन मॉस्‍को से आए थे. इस मुलाकात पर दुनियाभर की नजरें लगी हुई थीं. बंद कमरे में हुई इस मीटिंग को लेकर यूक्रेन काफी उत्‍साहित था. 

दोनों तरफ से थे 3-3 लोग 

मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन के बीच काफी गर्मजोशी नजर आई और वह अमेरिकी राष्‍ट्रपति के साथ ही उनकी ही लिमोजिन में रवाना हुए. पुतिन और ट्रंप के साथ उनके खास सलाहकार भी इसमें शामिल थे. जहां ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ थे तो पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे.

यह मुलाकात शुक्रवार को अलास्का के सबसे बड़े अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस एल्मेंडोर्फ पर हुई है. यह जगह एतिहासिक तौर पर काफी महत्‍वपूर्ण है और कोल्‍ड वॉर के दौरान  सोवियत संघ पर यहीं से नजर रखी जाती थी. इस मुलाकात पर पुतिन के दूत ने पहली प्रतिक्रिया दी. किरिल दिमित्रिएव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स को बताया है कि बैठक काफी अच्छी रही. बंद कमरे में हुई यह बातचीत लगभग तीन घंटे तक चली. 

ट्रंप से मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और कहा कि बातचीत 'आपसी सम्मान के रचनात्मक माहौल में हुई'. उन्होंने आगे कहा, 'हमारे बीच बहुत गहन बातचीत हुई जो काफी उपयोगी रही.' उन्होंने अलास्का शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद दिया. 

