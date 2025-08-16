अलास्‍का की बर्फबारी में दौड़ लगाते ट्रंप और पुतिन, आईसमैन की गोद में आइसक्रीम का लुत्‍फ उठाते ट्रंप, पोलर बियर से बचते दो शक्तिशाली राष्‍ट्रपति और उन दोनों पर नजर रखते यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की और यूरोपियन कमीशन की म‍ुखिया उर्सला उर्सुला वॉन डेर लेयेन. हम बात कर रहे हैं उस AI वीडियो की जो अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्‍लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई मुलाकात पर आधारित है. यह वह शिखर सम्‍मेलन था जिस पर दुनिया की नजरें टिकी थीं लेकिन जो एंड इस वीडियो में दिखाया गया है, शायद वही सच साबित हो गया है.

पूरी मीटिंग का निचोड़

अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मीटिंग का निष्‍कर्ष क्‍या निकला अगर किसी को यह समझना है तो फिर यह वीडियो एकदम सटीक मालूम पड़ता है. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में आपको अलास्‍का समिट का जवाब मिल जाएगा. दो घंटे 45 मिनट की मुलाकात और उसके बाद बिना सवालों वाली प्रेस कांफ्रेंस का जमा जोड़ बस यही रहा कि अब फिर मिलेंगे, कब कुछ पता नहीं. यह एक AI वीडियो है और इसमें जेलेंस्‍की के साथ उर्सुला वॉन दूरबीन से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को देखती हुई नजर आती हैं. लेकिन जब पुतिन और ट्रंप‍ मिलते हैं तो वो युद्ध कैसे खत्‍म हो इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा हर वह चीज करते हुए नजर आते हैं जो मीटिंग से एकदम अलग है.

This is too good 😂😭

pic.twitter.com/JaLVJB0CjF — Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) August 15, 2025

जेलेंस्‍की भी रख रहे थे नजर

हकीकत में अगर बात करें तो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग पर जेलेंस्‍की की भी नजर रही होगी. बुधवार को ही जेलेंस्‍की ने बर्लिन में ट्रंप के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी. इसके बाद उन्‍हें उम्‍मीद हो गई थी कि शायद ट्रंप, पुतिन को सीजफायर के लिए राजी करवा लेंगे. राजी तो दूर की बात है ट्रंप पुतिन की अलास्‍का में हुई मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्‍फ्रेंस हुई, उसमें इस शब्‍द का ही जिक्र नहीं था. वहीं इस AI वीडियो में जेलेंस्‍की आखिरी में ट्रंप और पुतिन के बीच दोस्‍ताना रवैये को देखकर रोते हुए नजर आते हैं हकीकत में भी शायद वह मीटिंग के नतीजे से निराश ही होंगे.

यूरोप को पुतिन पर शक

ईस्‍टर्न यूरोप के वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारियों ने अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणियों पर संदेह जताया है. उनका कहना है कि अगर पुतिन ने युद्ध खत्‍म करने में दिलचस्‍पी दिखाई होती तो शायद वह इस दिशा में आगे बढ़ते. लिथुआनियाई रक्षा मंत्री डोविले साकालिने ने पुतिन पर गैसलाइटिंग और धमकियां देने का आरोप लगाया. उन्‍होंने यह बात पुतिन की ओर से यूक्रेन और यूरोप को शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति को 'नुकसान पहुंचाने' की चेतावनी के संदर्भ में थी.

