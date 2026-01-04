विज्ञापन
वेनेजुएला के बाद क्या अब कोलंबिया के राष्ट्रपति की है बारी? ट्रंप ने दे दी है खुली चेतावनी

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पूरी दुनिया को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है. पेट्रो ने कहा कि पूरी दुनिया अलर्ट हो जाए, ओएएस और यूएन को तुरंत मिलना चाहिए.

  • अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद कोलंबिया को भी चेतावनी दी है
  • राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया पर ड्रग कार्टेल को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं
  • कोलंबिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों को राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया
नई दिल्ली:

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने के बाद क्या अब कोलंबिया की बारी है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधे तौर पर कोलंबिया समेत दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों को दी गई चेतावनी इस ओर इशारा कर रहे हैं. ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये देश ड्रग्स बनाने और कार्टेल को पनाह देने से बाज नहीं आए, तो उनके साथ भी यही हश्र होगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस क्षेत्र में अमेरिका और ऑपरेशन कर सकता है. अमेरिकी सेनाएं इस क्षेत्र में तैनात हैं.

अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर बैन लगाए हुए था. साथ ही वहां के राष्ट्रपति मादुरो के नेतृत्व पर भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और बड़े पैमाने पर लोगों ने देश छोड़ा. इसके बाद अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला में एक सैन्य अभियान चलाया. इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. अमेरिकी वित्त विभाग के बयान के अनुसार, ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच यह फैसला किया. अमेरिका ने पेट्रो पर ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया है. साथ ही नशीली दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाने को लेकर भी दबाव बनाए हुए है.

अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा, "राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने दिया है और इस गतिविधि को रोकने से इनकार किया है."

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रो की पत्नी वेरोनिका अल्कोसर, उनके सबसे बड़े बेटे निकोलस पेट्रो और कोलंबिया के गृह मंत्री अरमांडो बेनेडेटी पर राष्ट्रपति पेट्रो को सहायता, सामान या सेवाएं प्रदान करने या उसकी कोशिश करने का आरोप है. इन सभी व्यक्तियों की सभी संपत्तियां जो अमेरिका में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं, उस पर रोक लगा दी गई हैं.

बयान में कहा गया, "गुस्तावो पेट्रो को ऐसी गतिविधियों या लेन-देन में शामिल होने या शामिल होने का प्रयास करने के लिए नामित किया जा रहा है, जिनसे अवैध दवाओं या उनके उत्पादन के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार में भौतिक रूप से योगदान मिला है या ऐसा होने का खतरा है."

वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कोलंबियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप अत्यंत गंभीर है, जो राष्ट्रपति की गरिमा के विरुद्ध है. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कोलंबियाई क्षेत्र में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के मानदंडों का उल्लंघन करने का प्रयास करने के लिए वाशिंगटन की कड़ी आलोचना की.

'दुनिया हो जाए अलर्ट', कोलंबियाई राष्ट्रपति ने यूएन से की हस्तक्षेप की मांग

इधर वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पूरी दुनिया को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है. पेट्रो ने कहा कि पूरी दुनिया अलर्ट हो जाए, ओएएस और यूएन को तुरंत मिलना चाहिए. कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है और इसे तुरंत बुलाया जाना चाहिए. वेनेजुएला के खिलाफ हमले की अंतर्राष्ट्रीय वैधता तय करें.

अमेरिका ने वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी. दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर बैन बढ़ाए थे, इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ाई, और कैरिबियन व पैसिफिक में जहाजों पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया. कैरेबियन सागर में बीते समय में अमेरिकी सेना की कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई थी.

बता दें, शनिवार को सुबह-सुबह एक ऑपरेशन में अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में एक आर्मी बेस पर हमला किया और मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ लिया गया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, दोनों को एक वॉर शिप पर बिठाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां फेडरल कोर्ट में उनके खिलाफ नार्को-टेररिज्म” के आरोप दाखिल किए गए हैं.

वकीलों का आरोप है कि मादुरो ने दो दशक से ज्यादा समय तक सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन भेजी. उन पर नार्को-टेररिज्म, कोकीन इम्पोर्ट करने की साजिश, हथियारों से जुड़े अपराध और इससे जुड़े अपराधों के आरोप हैं.

