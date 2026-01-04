विज्ञापन
अमेरिका की धरती पर चलेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का मुकदमा, उम्रकैद की हो सकती है सजा

मादुरो ने 1999 से 2025 के बीच अमेरिका में हजारों टन कोकीन की तस्करी की साजिश रची. वह कोलंबिया के विद्रोही संगठनों FARC, ELN और मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल जैसे कुख्यात गिरोहों के साथ समन्वय में काम करते रहे. चार्जशीट के अनुसार, उन्होंने ड्रग तस्करों को राजनयिक पासपोर्ट से सुरक्षा दी.

अमेरिका की धरती पर चलेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का मुकदमा, उम्रकैद की हो सकती है सजा
  • अमेरिका ने एक गुप्त सैन्य अभियान में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है.
  • मादुरो पर अमेरिका में कोकीन तस्करी की साजिश रचने और ड्रग नेटवर्क संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं.
  • मादुरो के खिलाफ ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले न्यूयॉर्क कोर्ट में दर्ज हैं.
अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक बड़े और गोपनीय सैन्य अभियान में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया. अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले से दर्ज मामलों की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि दोनों को अब अमेरिकी अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, यह ऑपरेशन बेहद रणनीतिक तरीके से चलाया गया और इसमें US की एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स शामिल रही. मादुरो दंपति को हेलिकॉप्टर के जरिए उठाकर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS Iwo Jima पर ले जाया गया, जहां से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है.

अमेरिका ने मादुरो पर क्यों लिया एक्शन

अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया है कि मादुरो ने 1999 से 2025 के बीच अमेरिका में हजारों टन कोकीन की तस्करी की साजिश रची. वह कोलंबिया के विद्रोही संगठनों FARC, ELN और मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल जैसे कुख्यात गिरोहों के साथ समन्वय में काम करते रहे. चार्जशीट के अनुसार, उन्होंने 

  • ड्रग तस्करों को राजनयिक पासपोर्ट से सुरक्षा दी.
  • अवैध धन को वैध बनाने में मदद की.
  • और अपनी सत्ता का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को बचाने में किया.

इन आरोपों में उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा और कई वरिष्ठ मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं.

सिलिया फ्लोरेस भी जांच के घेरे में

मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस वेनेज़ुएला की राजनीति की एक प्रभावशाली शख्सियत रही हैं. देश की पहली महिला संसद अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल रह चुकी फ्लोरेस पर आरोप है कि उन्होंने भी ड्रग कार्टेल्स को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण दिया. इसी कारण उन्हें भी मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया है.

अंतरराष्ट्रीय कानून पर बड़ी बहस

इस कार्रवाई ने वैश्विक मंच पर एक नई बहस छेड़ दी है. अमेरिका में ही कई नेताओं ने इस कदम को 'गैरकानूनी सैन्य हस्तक्षेप' करार दिया, क्योंकि यह कांग्रेस की मंजूरी के बिना किया गया. जबकि ट्रंप ने सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए इसे बेहद शानदार रणनीति बताया. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला जल्द ही अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता पर गहरी बहस को जन्म देगा.

क्या मादुरो को उम्रकैद मिलेगी?

अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं, तो मादुरो को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उम्रकैद तक की सजा मिल सकती है. किसी राष्ट्रप्रमुख को ऐसे आरोपों में उम्रकैद मिलना दुनिया में एक ऐतिहासिक मिसाल होगा.

वेनेज़ुएला में आगे क्या होगा?

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेज़ुएला में सत्ता का शून्य पैदा होना तय माना जा रहा है. फिलहाल उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. हालांकि वेनेजुएला के भविष्य को लेकर ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका 'सीधे सत्ता हस्तांतरण' के पक्ष में नहीं है और वेनेज़ुएला में नीतियां बदलने की इच्छा रखता है.

