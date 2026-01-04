अमेरिका की धरती पर चलेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का मुकदमा, उम्रकैद की हो सकती है सजा

सिलिया फ्लोरेस भी जांच के घेरे में

मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस वेनेज़ुएला की राजनीति की एक प्रभावशाली शख्सियत रही हैं. देश की पहली महिला संसद अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल रह चुकी फ्लोरेस पर आरोप है कि उन्होंने भी ड्रग कार्टेल्स को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण दिया. इसी कारण उन्हें भी मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया है.

अंतरराष्ट्रीय कानून पर बड़ी बहस

इस कार्रवाई ने वैश्विक मंच पर एक नई बहस छेड़ दी है. अमेरिका में ही कई नेताओं ने इस कदम को 'गैरकानूनी सैन्य हस्तक्षेप' करार दिया, क्योंकि यह कांग्रेस की मंजूरी के बिना किया गया. जबकि ट्रंप ने सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए इसे बेहद शानदार रणनीति बताया. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला जल्द ही अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता पर गहरी बहस को जन्म देगा.

क्या मादुरो को उम्रकैद मिलेगी?

अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं, तो मादुरो को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उम्रकैद तक की सजा मिल सकती है. किसी राष्ट्रप्रमुख को ऐसे आरोपों में उम्रकैद मिलना दुनिया में एक ऐतिहासिक मिसाल होगा.

वेनेज़ुएला में आगे क्या होगा?

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेज़ुएला में सत्ता का शून्य पैदा होना तय माना जा रहा है. फिलहाल उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. हालांकि वेनेजुएला के भविष्य को लेकर ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका 'सीधे सत्ता हस्तांतरण' के पक्ष में नहीं है और वेनेज़ुएला में नीतियां बदलने की इच्छा रखता है.