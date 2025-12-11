विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में रहना है तो देने होंगे 9 करोड़! ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम शुरू- ऐसे होगा अप्लाई

US Gold Card Visa: अमेरिका के इस गोल्ड वीजा को अप्लाई करने के लिए अलग वेबसाइट बनाया गया है-  Trumpcard.gov, जिसपर "एप्लाई नाऊ" बटन मौजूद है.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका में रहना है तो देने होंगे 9 करोड़! ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम शुरू- ऐसे होगा अप्लाई
US Gold Card Visa: ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम हुआ शुरू
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी कीमत एक मिलियन डॉलर है
  • इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एक खास वेबसाइट Trumpcard.gov बनाई गई है
  • ट्रंप गोल्ड वीजा ग्रीन कार्ड के समान है जो अमेरिका में रहने और काम करने की पूरी सुविधा देता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अगर आपकी जेब में पैसा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांहें खोलकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बुधवार, 10 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर अपना "ट्रंप गोल्ड कार्ड" वीजा प्रोग्राम शुरू कर दिया. इसकी कीमत प्रति वीजा एक मिलियन डॉलर की होगी यानी भारतीय करेंसी में लगभगर 9 करोड़ रुपए. किसी गैर-अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में रहना है तो बस ट्रंप सरकार को 9 करोड़ रुपए दीजिए तो वेरिफिकेशन के बाद आपको   यह गोल्ड वीजा मिल जाएगा, आपको अमेरिका में रहने की सुविधा मिल जाएगा.

कैसे करें अप्लाई

अमेरिका के इस गोल्ड वीजा को अप्लाई करने के लिए अलग वेबसाइट बनाया गया है-  Trumpcard.gov, जिसपर "एप्लाई नाऊ" बटन मौजूद है. वेबसाइट के अनुसार अगर कोई इंसान अप्लाई करना चाहता है तो उसे पहले प्रोसेसिंग फीस के रूप में अमेरिका के गृह मंत्रालय यानी होमलैंड सुरक्षा विभाग को $15,000 देने होंगे, यानी लगभग 13.5 लाख रुपए. इसके बाद बैकग्राउंड जांच या जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको $1 मिलियन देना होगा जिसे वेबसाइट पर "गिफ्ट" कहा गया है. इसके बाद आपको गोल्ड वीजा मिलेगा जो "ग्रीन कार्ड" के समान है. यह आपको अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है.

अमेरिका में यह गोल्ड वीजा को EB-5 वीजा की जगह पर लाया गया है. EB-5 वीजा को अमेरिका की संसद ने साल 1990 में विदेशी निवेश लाने के लिए बनाया था. वह वीजा उन लोगों को दिया जाता था जो ऐसी कंपनी बनाते थे जिससे कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता था यो जो कंपनी लगभग 1 मिलियन डॉलर खर्च करती है.

इसके बाद प्लैटिनम कार्ड लाने की तैयारी!

वेबसाइट के अनुसार अब आगे प्लैटिनम कार्ड लाया जाएगा. अब कोई भी विदेशी नागरिक साइन अप कर सकते हैं और इस प्लैटिनम कार्ड की वेटिंग लिस्ट में अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं. जब यह लॉन्च होगा तो इसमें भी प्रोसेसिंग फीस के रूप में होमलैंड सुरक्षा विभाग को $15,000 देने होंगे. बैकग्राउंड चेक के बाद 5 मिलियन डॉलय यानी 48 करोड़ में आपको प्लैटिनम कार्ड मिल जाएगा. जिस विदेशी व्यक्ति के पास यह कार्ड होगा उसे अमेरिका के बाहर से हुई कमाई पर कोई टैक्स दिए बिना अमेरिका में 270 दिन तक बिताने की इजाजत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी सांसदों की बैठक में लहराया मोदी-पुतिन का पोस्टर, घर में ही हो गई ट्रंप की घोर बेइज्जती!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Visa, US Gold Card Visa, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now