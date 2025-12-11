अमेरिका में रहना है तो देने होंगे 9 करोड़! ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम शुरू- ऐसे होगा अप्लाई

अगर आपकी जेब में पैसा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांहें खोलकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बुधवार, 10 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर अपना "ट्रंप गोल्ड कार्ड" वीजा प्रोग्राम शुरू कर दिया. इसकी कीमत प्रति वीजा एक मिलियन डॉलर की होगी यानी भारतीय करेंसी में लगभगर 9 करोड़ रुपए. किसी गैर-अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में रहना है तो बस ट्रंप सरकार को 9 करोड़ रुपए दीजिए तो वेरिफिकेशन के बाद आपको यह गोल्ड वीजा मिल जाएगा, आपको अमेरिका में रहने की सुविधा मिल जाएगा.

कैसे करें अप्लाई

अमेरिका के इस गोल्ड वीजा को अप्लाई करने के लिए अलग वेबसाइट बनाया गया है- Trumpcard.gov, जिसपर "एप्लाई नाऊ" बटन मौजूद है. वेबसाइट के अनुसार अगर कोई इंसान अप्लाई करना चाहता है तो उसे पहले प्रोसेसिंग फीस के रूप में अमेरिका के गृह मंत्रालय यानी होमलैंड सुरक्षा विभाग को $15,000 देने होंगे, यानी लगभग 13.5 लाख रुपए. इसके बाद बैकग्राउंड जांच या जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको $1 मिलियन देना होगा जिसे वेबसाइट पर "गिफ्ट" कहा गया है. इसके बाद आपको गोल्ड वीजा मिलेगा जो "ग्रीन कार्ड" के समान है. यह आपको अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है.

अमेरिका में यह गोल्ड वीजा को EB-5 वीजा की जगह पर लाया गया है. EB-5 वीजा को अमेरिका की संसद ने साल 1990 में विदेशी निवेश लाने के लिए बनाया था. वह वीजा उन लोगों को दिया जाता था जो ऐसी कंपनी बनाते थे जिससे कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिलता था यो जो कंपनी लगभग 1 मिलियन डॉलर खर्च करती है.

इसके बाद प्लैटिनम कार्ड लाने की तैयारी!

वेबसाइट के अनुसार अब आगे प्लैटिनम कार्ड लाया जाएगा. अब कोई भी विदेशी नागरिक साइन अप कर सकते हैं और इस प्लैटिनम कार्ड की वेटिंग लिस्ट में अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं. जब यह लॉन्च होगा तो इसमें भी प्रोसेसिंग फीस के रूप में होमलैंड सुरक्षा विभाग को $15,000 देने होंगे. बैकग्राउंड चेक के बाद 5 मिलियन डॉलय यानी 48 करोड़ में आपको प्लैटिनम कार्ड मिल जाएगा. जिस विदेशी व्यक्ति के पास यह कार्ड होगा उसे अमेरिका के बाहर से हुई कमाई पर कोई टैक्स दिए बिना अमेरिका में 270 दिन तक बिताने की इजाजत मिलेगी.

