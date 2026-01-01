अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कुछ शहरों में सैन्य तैनाती को लेकर कई कानूनी झटकों के बाद शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है. रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में अवैध इमीग्रेशन और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से डेमोक्रेट शासित इन तीन शहरों में सेना भेजी थी.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति के इस कदम को स्थानीय नेताओं ने निरंकुशतापूर्ण अतिक्रमण बताया था और इसकी जमकर आलोचना की थी. साथ ही इस कदम के खिलाफ कई कानूनी चुनौतियां पेश कीं थीं. पिछले सप्ताह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शिकागो में सैन्‍य तैनाती पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के बाद अब चीन भी बोला- हमने कराई भारत-PAK में मध्यस्थता; जानें दावा क्यों हास्यास्पद

ट्रंप का अपराध में कमी आने का दावा

डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, “हम शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को हटा रहे हैं, इन महान देशभक्तों की मौजूदगी से अपराध में काफी कमी आई है और सिर्फ इसी वजह से.”

ट्रंप ने कहा कि अगर संघीय सरकार ने हस्तक्षेप न किया होता तो ये तीनों शहर “पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते”.

साथ ही ट्रंप ने कहा, “जब अपराध फिर से बढ़ने लगेगा, तब हम वापस आएंगे, शायद बिलकुल एक अलग और मजबूत रूप में बस समय की बात है”.

ये भी पढ़ें: ट्रंप होंगे बीमार, वेनेजुएला में तख्तापलट... 2026 के लिए पेरू के तांत्रिकों की भविष्यवाणी

अनुमति देने से कोर्ट ने किया था इनकार

दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को शिकागो क्षेत्र में इमीग्रेशन पर लगाम कसने के तहत नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. यह आदेश अंतिम फैसला नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा और दुर्लभ झटका था.

देश की राजधानी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वाब ने 2,000 से अधिक नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती रोकने के लिए मुकदमा दायर किया.