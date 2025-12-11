अमेरिकी सांसदों की बैठक में लहराया मोदी-पुतिन का पोस्टर, घर में ही हो गई ट्रंप की घोर बेइज्जती!

- PM मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी अमेरिका की संसद में नई राजनीतिक बहस का विषय बनी है
- अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की विदेश नीति को भारत और रूस के करीब आने का कारण बताते हुए कड़ी आलोचना की है
- डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमलागेर-डोव ने ट्रंप की भारत नीति को नाक काटने वाला बताया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी सिर्फ भारत में ही वायरल नहीं है, बल्कि इसने अमेरिकी संसद के हॉल के अंदर भी नई बहस छेड़ दी है. अब इस फोटो को दिखाकर अमेरिकी कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा रहा है. अमेरिका की विपक्षी पार्टी, डेमोक्रेट्स ने अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है. डेमोक्रेट्स ने मोदी और पुतिन की फोटो के साथ मोदी-पुतिन-जिनपिंग की तस्वीर वाले पोस्टर को संसद के अंदर दिखाया है, जिन पर लिखा था "ट्रंप की विफल विदेश नीति".
अमेरिकी विदेश नीति पर कांग्रेस की गरमागरम सुनवाई के दौरान, डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमलागेर-डोव ने यह पोस्टर दिखाते हुए दावा किया कि अमेरिका की अपनी नीतियां ही भारत और रूस को एक-दूसरे के करीब ला रही हैं.
कमलागेर-डोव ने भारत को लेकर ट्रंप सरकार के नजरिए पर चोट करते हुए कहा, "भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों को केवल नाक काटने वाला कहा जा सकता है." उन्होंने चेतावनी दी कि व्हाइट हाउस की दबाव वाली रणनीति दोनों देशों के बीच दशकों से बने विश्वास को "वास्तविक और स्थायी नुकसान" पहुंचा रही है.
अमेरिकी संसद में दिखी PM मोदी-पुतिन की फोटो— NDTV India (@ndtvindia) December 11, 2025
PM मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हाल ही में भारत यात्रा के दौरान ली गई तस्वीर को दिखाते हुए, अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, सुनिए उन्होंने क्या कहा?#DonaldTrump #PMModi… pic.twitter.com/iPxhdmgEcB
महिला सांसद ने आगे सबसे इस मौके की गंभीरता को समझने को कहा. उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर जोर देते हुए कहा, ''जबरदस्ती भागीदार बनाने की एक कीमत होती है.'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरी संसद (दोनों पार्टियों के सांसद) दांव को पहचानती है और उसे "अविश्वसनीय तत्परता के साथ" आगे बढ़ना चाहिए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं