ट्रंप होंगे बीमार, वेनेजुएला में तख्तापलट... 2026 के लिए पेरू के तांत्रिकों की भविष्यवाणी

साल 2025 बस गुजर ही गया और नया साल 2026 दस्तक देने को है. सबकी जेहन में इस बात की उम्मीद है कि नया साल हमारा होगा, शांति और तरक्की से भरा होगा. कल क्या होगा, इसको आज ही बताने को भविष्यवाणी करना कहते हैं. दुनिया में कई लोग होते हैं जो भविष्य देखने का दावा करते हैं और जब उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती है तो लोगों को आश्चर्य होता है. अब पेरूक के जादूगरों को ही ले लीजिए जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी भविष्वाणी की है. पेरू में शमांस/ Shamans (एक तरह के तांत्रिक) सोमवार को नए साल के अनुष्ठान के लिए जमा हुए जहां उन्होंने आने वाले वर्ष के लिए भविष्यवाणियां कीं. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक के लिए भविष्वाणी शामिल थी.

दक्षिणी लीमा के एक समुद्र तट पर रंगीन पोंचो पहने हुए ये शमांस जमा हुए थे. इनमें से एक जुआन डी डिओस गार्सिया ने रेत पर फूल छिड़कते हुए ऐलान किया, "अमेरिका को खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे."

इन तांत्रिकों के पास वर्ल्ड लीडर्स के बड़े-बड़े पोस्टर थे, जिन पर उन्होंने तलवारें लहराईं, धूप जलाई और उनमें से कुछ को उन्होंने पैरों से मारा. ट्रंप और मादुरो के साथ-साथ, जादूगरों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के पोस्टर लहराए. गार्सिया ने कहा, "हम निकोलस मादुरो को हारते हुए देख रहे हैं... निकोलस मादुरो वेनेजुएला से भाग जाएंगे... उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा."

साथ ही गार्सिया ने भविष्यवाणी की पेरू में पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी केइको फुजीमोरी तीन असफल चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होंगी. उन्होंने कहा, "वह महिला जो पेरू पर शासन करने का सपना देखती है, मैं वाचुमा (पुश्तैनी पौधा) के जरिए देख पाया हूं कि केइको फुजीमोरी 2026 में राष्ट्रपति होंगी."

तांत्रिकों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के अंत की भी भविष्यवाणी की. गार्सिया ने भविष्यवाणी की, "मैं देख रहा हूं कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा, वे शांति का झंडा उठाएंगे." गौरतलब है कि यह समारोह हर साल दिसंबर के अंत में किया जाता है, हालांकि यहां यह भी ख्याल रहे कि इन ओझाओं ने 2023 में यूक्रेन युद्ध के अंत की भविष्यवाणी की थी. सच्चाई यह है कि यह जंग आज भी जारी है.

