यह मुझे पसंद नहीं, बेहद नाराज हूं... पुतिन के घर पर ड्रोन हमले को लेकर बोले ट्रंप

डोनाल्‍ड ट्रंप से पत्रकारों ने पुतिन के घर पर हमले से शांति वार्ता के प्रयासों पर चिंता को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "मुझे यह पसंद नहीं आया. यह अच्छा नहीं है."

  • रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन पर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है.
  • अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने शांति वार्ता को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया.
  • ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें बताया कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस में उनके आवास पर हमला करने की कोशिश की थी.
रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर एक ओर बातचीत चल रही है तो दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमले का आरोप लगाया है. इस मामले में अब अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि यह अच्‍छा नहीं है. ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बताया कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस में पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की गई थी. हालांकि इन आरोपों को यूक्रेन ने नकार दिया है.

डोनाल्‍ड ट्रंप से पत्रकारों ने इस घटना के शांति वार्ता के प्रयासों पर चिंता को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "मुझे यह पसंद नहीं आया. यह अच्छा नहीं है."

मैं इससे बेहद नाराज हूं: ट्रंप

ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो आवास पर हुए कथित हमले के बारे में पत्रकारों से कहा कि “आपको पता है मुझे इसके बारे में किसने बताया? राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे बताया.मैं इससे बेहद नाराज हूं."

ट्रंप ने इस मामले में कहा, "यह एक नाजुक दौर है. यह सही समय नहीं है. आक्रामक होना एक बात है, क्योंकि वे आक्रामक हैं. उनके घर पर हमला करना दूसरी बात है. यह इनमें से कुछ भी करने का सही समय नहीं है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसे हमले का कोई सबूत है तो ट्रंप ने कहा, "हम पता लगाएंगे."

ट्रंप ने सोमवार को पुतिन के साथ हुई अपनी बातचीत को "बहुत अच्छी बातचीत" बताया. साथ ही यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के बारे में ट्रंप ने कहा, "हमारे सामने कुछ बहुत ही जटिल मुद्दे हैं."

हमले के आरोपों पर बोले जेलेंस्‍की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के दावे को शांति प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए रची गई “पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी” बताया.

रूस का यह आरोप शांति प्रक्रिया के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है. यूक्रेन का कहना है कि उसने अमेरिका द्वारा तैयार की गई शांति योजना के 90 प्रतिशत बिंदुओं पर सहमति जताई है, जिसमें युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी का मुद्दा भी शामिल है. हालांकि क्षेत्र का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है. रूस ने बार-बार उन योजनाओं को खारिज कर दिया है जो उसकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं. रूस महीनों से युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहा है.

रूस के अनुसार, सोमवार को ट्रंप से हुई बातचीत में पुतिन ने कहा कि वह अभी भी शांति प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कथित ड्रोन हमले के मद्देनजर रूस की वार्ता की स्थिति में "संशोधन" करेंगे.

