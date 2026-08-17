ब्रिटेन के PM से हुआ फर्जीवाड़ा, ट्रंप का चीफ ऑफ स्टाफ बनकर फेक शख्स ने मैसेज के जरिए की बात

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बरनहम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स बनकर बात करने वाली एक फेक महिला या पुरुष के साथ मैसेज का आदान-प्रदान किया. डाउनिंग स्ट्रीट ने सुरक्षा में हुई इस चूक पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है. इस घटना की जानकारी सबसे पहले पोलिटिको ने दी थी.

पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि बरनहम ने सूसी वाइल्स होने का दावा करने वाली महिला या पुरुष से तब तक बातचीत की, जब तक उन्हें यह शक नहीं हुआ कि ये संपर्क अवैध है. रिपोर्ट में बताया गया कि केवल "कुछ ही मैसेज" का आदान-प्रदान हुआ था.

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा: "हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं."

माना जा रहा है कि बरनहम और वाइल्स बनकर बात करने वाले इस शख्स के बीच बातचीत मैसेज के जरिए हुई थी और दोनों के बीच कोई मौखिक बातचीत नहीं हुई थी. सूत्रों ने बताया कि "कोई भी महत्वपूर्ण मैसेज" नहीं भेजा गया था और जैसे ही मैसेज संदिग्ध लगे, उन्हें "तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया".

ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ का फोन हुआ था हैक

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सोमवार सुबह BBC को बताया कि ताजा घटना का वाइल्स का फोन हैक होने से "कोई लेना-देना नहीं" था. BBC ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि पिछले साल मई में वाइल्स का फोन हैक होने के मामले की FBI जांच कर रही है. उस समय, वाइल्स ने कहा था कि उनका फोन तब हैक किया गया था जब किसी बहरूपिये ने उनकी कॉन्टैक्ट फाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका के दूसरे बड़े अधिकारियों को मैसेज भेजे थे.

यह हैक उनके पर्सनल फोन पर हुआ था, न कि सरकारी फोन पर, लेकिन मैसेज पाने वालों में अमेरिकी सीनेटर, गवर्नर और बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव शामिल थे. ट्रंप की अहम सहयोगी वाइल्स उन लोगों में भी शामिल थीं जिन्हें 2024 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (ईरान की सेना की एक ताकतवर शाखा) से जुड़ी एक साइबर जासूसी यूनिट ने निशाना बनाया था.

पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी हुए शिकार

2024 में, विदेश कार्यालय (FCDO) ने पुष्टि की थी कि ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन एक फर्जी कॉल का शिकार हो गए थे, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको बताया था. लॉर्ड कैमरन ने पोरोशेंको बनकर बात करने वाले एक बहरूपिये के साथ कुछ टेक्स्ट मैसेज भी एक्सचेंज किए; पोरोशेंको 2014 से 2019 के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे.

प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड कैमरन की यूक्रेनी नेता के साथ कई बार बातचीत हुई थी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई मुलाकातें भी शामिल थीं. FCDO ने कहा कि उसने इस बातचीत की जानकारी इसलिए सार्वजनिक की क्योंकि उसे डर था कि इसमें "हेरफेर" की जा सकती है. 2022 में दो और सरकारी मंत्रियों को एक बहरूपिये ने निशाना बनाया, जो 2020 से 2025 के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री रहे डेनिस शमिहाल बनकर बात कर रहा था.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने इन कॉल्स के लिए रूस की "चालों" को जिम्मेदार ठहराया. ये कॉल्स 'माइक्रोसॉफ्ट टीम्स' के जरिए की गई थीं और गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भी पुष्टि की कि उन्हें भी ऐसी कॉल आई थी. उस समय, रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया था कि वीडियो कॉल "काफी एडवांस" थी और "किसी दूसरे सरकारी विभाग" के जरिए आई थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई थी.

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