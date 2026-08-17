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होर्मुज पर अगर ओमान ने ईरान से डील की तो उसे बम से उड़ा देंगे: ट्रंप

ट्रंप ने यिंगस्ट को बताया कि उनके प्रशासन और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों के बीच सीधा बैक-चैनल संपर्क है. उन्हें यह कहते हुए कोट किया गया, "वे अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं, लेकिन वे खत्म हो रहे हैं."

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होर्मुज पर अगर ओमान ने ईरान से डील की तो उसे बम से उड़ा देंगे: ट्रंप
ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की सलाह दी है.
  • ट्रंप ने ओमान को धमकी दी कि अगर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका की डील में बाधा डालेगा तो बमबारी करेंगे
  • ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित करने की बात कही जबकि ईरान ने इसे अपना क्षेत्र बताया है
  • ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार न रखने और सरेंडर करने की सलाह देते हुए संघर्ष की संभावना जताई है
अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण क्यों चाहता है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी कि अगर ओमान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के साथ अमेरिका की डील के "रास्ते में आया" तो वे उस पर बमबारी करेंगे. साथ ही, उन्होंने ईरान से सरेंडर करने को भी कहा. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यिंगस्ट से कहा, "अगर ओमान रास्ते में आया, तो हम उन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे." वे ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) पर कंट्रोल को लेकर चल रही बातचीत का जिक्र कर रहे थे, जबकि वॉशिंगटन भी अपनी बातचीत कर रहा है.

ईरान-ओमान में क्या डील चल रही

ईरान और ओमान के अधिकारी हफ्तों से इस शिपिंग रूट से भविष्य में समुद्री नेविगेशन की व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं. तेहरान में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पहले कहा था कि दोनों पक्ष एक संयुक्त घोषणापत्र पर काम कर रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने बार-बार जोर दिया है कि स्ट्रेट अमेरिका के कंट्रोल में है, भले ही ट्रैफिक रुका हुआ है. शुक्रवार को ट्रंप ने दावा किया कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी इलाके का हिस्सा घोषित कर देंगे, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि यह अहम एनर्जी वॉटरवे, जिसे उसने ब्लॉक कर रखा है, "ईरान का ही रहेगा." ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने से पहले, होर्मुज स्ट्रेट को एक खुला, अंतरराष्ट्रीय वॉटरवे माना जाता था. यहां से दुनिया भर में एनर्जी शिपमेंट और अन्य सामान का बड़ा हिस्सा गुजरता है.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी एक पोस्ट कर कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये तय है.

ईरान को सरेंडर करने की सलाह दी

तेहरान ने स्ट्रेट पर अपने असरदार कंट्रोल का इस्तेमाल अमेरिका की अगुवाई वाली उन कोशिशों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया है, जिनका मकसद उसकी सेना को खत्म करना और उसे विवादित न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम छोड़ने के लिए मजबूर करना है. ईरान का तट होर्मुज के उत्तरी हिस्से में है और ओमान दक्षिणी हिस्से में है. राष्ट्रपति के साथ अपने इंटरव्यू पर यिंगस्ट की X पोस्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को "सरेंडर का सफेद झंडा लहराना चाहिए."ट्रंप ने जोर दिया कि उन्हें डील करने की कोई जल्दी नहीं है, भले ही अमेरिका में नवंबर के मिड-टर्म चुनावों से पहले युद्ध को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और विपक्षी डेमोक्रेट्स ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से कांग्रेस का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने यिंगस्ट को बताया कि उनके प्रशासन और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों के बीच सीधा बैक-चैनल संपर्क है. उन्हें यह कहते हुए कोट किया गया, "वे अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं, लेकिन वे खत्म हो रहे हैं."

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