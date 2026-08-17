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इमरान खान की नई हेल्थ रिपोर्ट पर उठ रहे कई सवाल, आखिर सच क्या है

सवाल उठता है कि ब्रॉडकास्टर खान ने जिस दिन इमरान खान के जिंदगी पर सवाल उठाए, उसी दिन की रिपोर्ट अब कैसे बाहर आई है. इतने दिनों तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इमरान खान से लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा.

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इमरान खान की नई हेल्थ रिपोर्ट पर उठ रहे कई सवाल, आखिर सच क्या है
इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में कई तरह की चर्चाएं हैं.
  • इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट में मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और परिवार से मिलने की सलाह दी गई है
  • GHQ के अधिकारी अपने घरों में भी इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं और फोन सिग्नल ब्लॉक कर रहे हैं
  • 10 अगस्त को चार डॉक्टरों ने इमरान खान की जांच की, जिसमें एंजाइटी और स्वास्थ्य नियंत्रण के उपाय सुझाए गए हैं
इमरान खान की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पर जनता को क्यों भरोसा नहीं है?

इमरान खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है. उनकी हेल्थ रिपोर्ट में मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और पाबंदियों का जिक्र है. उन्हें परिवार से मिलने की सलाह दी गई है. मगर अचानक आई इस हेल्थ रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

टाइमिंग पर सबसे पहले सवाल

इस रिपोर्ट के बाहर आने से कुछ दिन पहले ही देश से बाहर रह रहे पत्रकार वजाहत एस. खान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान सेना के जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) के कुछ अज्ञात अधिकारी निजी तौर पर यह आशंका जता रहे हैं कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत हो सकती है. हालांकि, सेना के प्रेस विंग ISPR ने इस दावे को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है.

आखिर क्यों बरती जा रही गोपनियता 

10 और 11 अगस्त को पोस्ट की गई लगातार वीडियो रिपोर्टों में, अमेरिका में रहने वाले ब्रॉडकास्टर खान ने कहा कि उन्होंने GHQ के जनरल स्टाफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन-मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट में तैनात तीन अधिकारियों और एक जूनियर सैनिक से बात की थी. खान का कहना है कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें आतंकवाद और देशद्रोह के आरोपों में उनकी गैर-मौजूदगी में दोषी ठहराया था. उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि उनमें से किसी ने भी इमरान खान की मौत की पुष्टि नहीं की; बल्कि, उन्होंने बताया कि संस्थान में डर और गोपनीयता का माहौल है, और कुछ अधिकारी तो अपने घरों के अंदर भी इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं.

खान का तर्क था कि यह डर सिर्फ गलियारों में होने वाली फुसफुसाहट तक ही सीमित नहीं था. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपनी निगरानी किए जाने को लेकर इतने सतर्क हो गए थे कि वे घर पर अपने फोन के सिग्नल ब्लॉक करने लगे थे; वे "अपने फोन को किचन के माइक्रोवेव में रख देते थे ताकि वह फैराडे केज (सिग्नल रोकने वाला घेरा) की तरह काम करे." उन्होंने इसे सामान्य सैन्य अनुशासन के बजाय संस्थागत डर के माहौल के तौर पर पेश किया.

नई हेल्थ रिपोर्ट में क्या है

इस बीच 10 अगस्त के जांच की एक हेल्थ रिपोर्ट आई है. इसमें बताया गया है कि 4 डॉक्टरों ने 73 साल के इमरान खान की मेडकल जांच की. इमरान खान की एंजाइटी बढ़ी हुई बताई गई है. इमरान खान को 1 घंटे वॉक करने, मैग्जीन, न्यूजपेपर पढ़ने, समय-समय पर पत्नी और बच्चों से मुलाकात करने की सलाह दी गई है. इससे उनका बीपी और एंजाइची कंट्रोल में रहेगा.

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अब सवाल उठता है कि ब्रॉडकास्टर खान ने जिस दिन इमरान खान के जिंदगी पर सवाल उठाए, उसी दिन की रिपोर्ट अब कैसे बाहर आई है. इतने दिनों तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इमरान खान से लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा. उनके दोनों बेटे लगातार पाकिस्तान सरकार से मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने की इजाजत मांग रहे हैं मगर पाकिस्तान सरकार उन्हें घुमा रही है. अगर पाकिस्तान सरकार को सच सामने लाना है तो उसे इमरान खान को कैमरे के सामने लाना चाहिए और अपने परिवार वालों से सबके सामने मिलने देना चाहिए.

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