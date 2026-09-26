'मां ये मार डालेंगे', फोन पर इतना कह पाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छात्रा, दोस्त गिरफ्तार...'लव जिहाद' पर प्रदर्शन

असम में एक हत्या हुई है. लड़की अपनी मां से झूठ बोलकर अपने प्रेमी से मिलने होमस्टे पहुंच गई. घटना शनिवार सुबह की है. गुवाहाटी के आजारा इलाके में एक होमस्टे में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्रा बेहोश हालत में मिली. बाद में अस्पताल में उसे डेड घोषित कर दिया गया. उस लड़की की पहचान गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की छात्रा और धरापुर की रहने वाली निमिषा ठाकुरिया के तौर पर हुई है. पुलिस ने 26 साल के आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है, जो होमस्टे में निमिषा के साथ रुका हुआ था. अली का दावा है कि निमिषा उसकी गर्लफ्रेंड थी.

आसिफ अली के साथ निमिषा ठाकुरिया की फाइल फोटो.

पुलिस का बयान

गुवाहाटी वेस्ट के DCP बोलिन देओरी ने NDTV को बताया कि आसिफ का दावा है कि निमिषा ने आत्महत्या की है. DCP देओरी ने कहा, "लड़के ने बयान दिया है कि लड़की ने फांसी लगा ली. हालांकि, हम उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी जांच जारी रखनी होगी."

DCP के मुताबिक, निमिषा को बेहोशी की हालत में गारल PHE ले जाए जाने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली. बाद में उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. देओरी ने कहा कि पुलिस होमस्टे के मालिक, केयरटेकर और दूसरे स्टाफ सदस्यों से पूछताछ कर रही है. लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह हमारी हिरासत में है. पूछताछ चल रही है. यह शुरुआती चरण है और हमें शक है कि यह हत्या का मामला हो सकता है. हालांकि, पुलिस को शरीर या फर्श पर खून नहीं मिला है.

निमिषा ठाकुरिया की फाइल फोटो

केयरटेकर ने बताई पूरी कहानी

इस बीच, होमस्टे के रसोइए और केयरटेकर बिपुल बाइलुंग ने NDTV को बताया कि उन्होंने रात में किसी पुरुष के चिल्लाने की आवाज सुनी थी. इसके बाद उन्होंने दो अन्य स्टाफ सदस्यों को सतर्क किया. कुछ देर बाद उन्होंने एक कमरे से रोने की आवाज भी सुनी. उन्होंने कहा, "हम उस कमरे में गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी और देखा कि लड़का उस लड़की के शव को पकड़े हुए था. वह फर्श पर पड़ी थी. केयरटेकर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मालिक को सूचित किया, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई.

आसिफ अली की तस्वीर

बाइलुंग के अनुसार, जोड़े ने एक कमरा बुक किया था, लेकिन होमस्टे में एक और खाली कमरे का भी इस्तेमाल किया था. स्टाफ ने बताया कि वे पहले भी इस होमस्टे में एक साथ आ चुके थे. पुलिस होमस्टे के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और निमिषा की मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम की जांच कर रही है.

मां से लड़की ने बोला झूठ

लड़की के पड़ोसियों में से एक और उसके पिता के दोस्त गौतम दास पोस्टमार्टम हॉल में मौजूद थे. उन्होंने परिवार की ओर से मीडिया को बयान देते हुए कहा, "मैं लड़की के पिता का दोस्त हूं. वह मुझे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन मैं उस समय व्यस्त था. बाद में, मैंने कुछ मिस्ड कॉल देखे और उन्हें वापस फोन किया. उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बड़ी बेटी की हत्या कर दी गई है, और हम तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे. बाद में हमें पता चला कि लड़की कल शाम करीब 5 बजे घर से निकली थी. उसने अपने परिवार को बताया था कि वह एक दोस्त के घर कुछ खाने-पीने जा रही है. रात करीब 8 बजे उसकी मां ने उसे फोन करके पूछा कि वह कहां है. उसने जवाब दिया कि वे लोग डिनर कर रहे हैं और कहा कि अगर देर हो गई, तो वह रात को अपनी दोस्त के घर ही रुक जाएगी."

आसिफ अली के साथ निमिषा ठाकुरिया की फाइल फोटो.

'मम्मी, वे मुझे मार डालेंगे'

गौतम ने आगे बताया, "फिर, रात करीब 10 बजे उसकी मां ने उसे फोन किया. उसने कहा कि वह रात वहीं रुकेगी. लेकिन रात करीब 2 बजे लड़की ने अपनी मां को फोन किया. वह बुरी तरह रो रही थी और उसने कहा, 'मम्मी, वे मुझे मार डालेंगे.' उसने बार-बार कहा कि वे उसे मार डालेंगे. इसके बाद, शायद उसका फोन छीन लिया गया. बाद में, निमिषा के माता-पिता पास के आजारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी जानकारी दी. उस समय, पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गश्त पर थे. पुलिस को PHE फैसिलिटी से सूचना मिली कि वहां एक लड़की को भर्ती कराया गया है. इसके बाद पुलिस ने सुझाव दिया कि हम GMCH जाएं क्योंकि उसे वहां रेफर किया गया था. हम सुबह करीब 5 बजे GMCH पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. "

आसिफ अली के साथ निमिषा ठाकुरिया की तस्वीर.

लव-जिहाद के भी लगे आरोप

इस घटना के बाद सुबह होमस्टे के पास विरोध-प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें कुछ स्थानीय निवासियों ने गुवाहाटी हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया.कुछ प्रदर्शनकारियों ने "लव जिहाद" का जिक्र करने वाले पोस्टर लिए हुए थे और मौत के हालात को लेकर आरोप लगाए. पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील की. ​​जाम हटने के बाद ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया.

(रिपोर्टः आजारा से ज्योतिष्मान शर्मा)

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