वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह पुतिन को पकड़ने का मिशन चलाएगा अमेरिका? ट्रंप का आ गया जवाब

अमेरिकी सेना ने जिस तरह से वेनेजुएला में आधी रात को धावा बोला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बिस्तर से खींचकर न्यूयॉर्क की जेल तक पहुंचाया, उसके बाद ये सवाल तैरने लगा कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी ऐसा ही अंजाम होने वाला है? मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इशारों-इशारों में कही गई बातों ने इसे हवा दे दी. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर स्थिति साफ की है.

जेलेंस्की ने उछाला था मुद्दा

इस सवाल ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा रखा है. हालांकि कभी पुतिन तो कभी जेलेंस्की इस शांति समझौते के पूरा होने में दीवार बनकर सामने आते रहे हैं. ट्रंप-जेलेंस्की के बीच अधिकतर मसलों पर तो रजामंदी बन गई है, कुछ मुद्दों पर पेच है. अब गेंद पुतिन के पाले में है.

ट्रंप ने क्या जवाब दिया?

क्या ट्रंप पुतिन को पकड़ने के लिए भी मादुरो की तरह ऑपरेशन चलाएंगे, इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया है. तेल और गैस क्षेत्र के दिग्गजों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने इस सवाल पर साफ कहा कि वह पुतिन के रवैये से बेहद निराश हैं, हालांकि उनके खिलाफ मादुरो जैसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन "जरूरी नहीं" है. ट्रंप का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करना उनके लिए आसान काम होना चाहिए था, लेकिन यह उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल साबित हो रहा है.

Reporter: Would you ever give the order to carry out an operation to arrest #Putin?#Trump: Well, I don't think that would be necessary. 😁 pic.twitter.com/9UipKm5yxH — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) January 9, 2026

फिल्मी स्टाइल में पकड़ा था मादुरो को

वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी. राजधानी काराकस में आधी रात के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान चुपचाप घुसे और धमाके शुरू कर दिए. धमाकों की गूंज के बीच अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो मादुरो के महल में दाखिल हुए. मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को पकड़कर अमेरिकी युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क ले गए. वेनेजुएला की कमान अब डेल्सी रोड्रिग्ज के हाथों में है और अमेरिका ने वहां के तेल पर कंट्रोल कर लिया है.

पुतिन के खिलाफ भी जारी है इंटरनेशनल वॉरंट

राष्ट्रपति मादुरो की इस तरह गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि अगर तानाशाहों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है. उनके इस बयान को सीधे तौर पर पुतिन से जोड़कर देखा गया, क्योंकि पुतिन के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराधों के लिए वॉरंट जारी कर रखा है.

ट्रंप ने अटकलों पर लगाया विराम

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब सवालों की धुंध को छांटते हुए कहा है, "मुझे नहीं लगता कि पुतिन को गिरफ्तार करने जैसा कोई मिशन जरूरी होगा. उनके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं निराश हूं. मैंने दुनिया के आठ युद्ध सुलझाए हैं. मुझे लगा था कि यूक्रेन का मामला भी बहुत आसान होगा और मैं इसे जल्दी निपटा दूंगा."

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में जुटे हैं ट्रंप

ट्रंप ने युद्ध की विभीषिका पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले महीने ही करीब 31,000 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें से ज्यादातर रूसी सैनिक थे. उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था भी काफी खराब स्थिति में पहुंच गई है. ट्रंप ने दोहराया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं.