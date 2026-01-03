आधी रात को अटैक, 30 मिनट में ही कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और पत्नी को उठा ले गए अमेरिकी सैनिक, जानें

शनिवार की रात वेनेजुएला के आसमान में अचानक सुपरसोनिक विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास पलटने वाला है. जैसे कभी सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, उसी तरह अमेरिकी सेनाओं ने बेहद घातक और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया. वेनेजुएला पर बड़ा हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया और देश से बाहर ले गए.

ट्रंप ने मादुरो, पत्नी के पकड़े जाने की पुष्टि की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है. उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है. ट्रंप ने बताया कि ये कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर की गई है.

ये भी देखें- कौन हैं वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोर्स, जिन्हें पकड़कर देश के बाहर ले गई ट्रंप की सेना

ऑपरेशन की पूरी कहानी

शनिवार आधी रात के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों की गूंज से दहल उठी. स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:50 बजे राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम सात बड़े धमाके सुने गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें सुनी गईं. साफ था कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है. इसके अलावा कम से कम 4 और शहरों पर हमलों की खबर है. बताया जा रहा है कि पूरा हमला करीब 30 मिनट चला.

ये भी देखें- बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर, जानें कौन हैं निकोलस मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने पकड़ा

बेहद सीक्रेट कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था. यह हमला केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां (संभवतः DEA) और स्पेशल फोर्सेज भी शामिल थे. जिस तरह से मादुरो को उनके सुरक्षित ठिकाने से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया, वह 2011 में पाकिस्तान के ऐबटाबाद में लादेन को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की याद दिलाता है.

धमाकों से दहला वेनेजुएला

CNN की वेरिफाई की गई वीडियो फुटेज में हिगुएरोत एयरपोर्ट पर भीषण आग और विस्फोट देखे गए. माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया था ताकि ऑपरेशन में कोई बाधा न आए. काराकास के सबसे बड़े सैन्य परिसर फुएर्ते तिउना (Fuerte Tiuna) से भी धुएं के गुबार उठते देखे गए. शहर के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वेनेजुएला में अफरा-तफरी

वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हमला करार दिया है और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की है. हालांकि मादुरो के पकड़े जाने के बाद वहां सत्ता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ता हुआ दिख रहा है.