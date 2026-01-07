विज्ञापन
हेलीकॉप्टर से उतरते सैनिक और ताबड़तोड़ फायरिंग...मादुरो को गिरफ्तार करने ऐसे तैयार हुआ था ट्रंप का 'चक्रव्यूह'

करीब सवा दो मिनट के इस वीडियो में ट्रंप अपने सैनिकों की तैयारी को देखते नजर आ रहे हैं. इस अभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिक पहले हेलीकॉप्टर से वहां बनी एक खाली इमारत की छत पर उतरती है और फिर उस इमारत के अंदर चली जाती है.

विशेष ऑपरेशन की तैयारी करती अमेरिकी सेना
  • डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे सेना के साथ एक विशेष ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं
  • वीडियो में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरकर एक खाली इमारत में प्रवेश कर लक्ष्य की ओर बढ़ते दिखाए गए हैं
  • ट्रंप इस ऑपरेशन को सैन्य अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे और उनसे बातचीत कर योजना समझते नजर आए
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ट्रंप अपने सैन्य कमांडरों के साथ एक ऐसी जगह दिख रहे हैं जहां उनकी सेना एक खास ऑपरेशन के लिए अभ्यास करती दिख रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने से पहले का बताया जा रहा है. और इस अभ्यास में वही सैनिक शामिल हुए थे जो मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर अमेरिका लेकर आए थे.  

करीब सवा दो मिनट के इस वीडियो में ट्रंप अपने सैनिकों की तैयारी को देखते नजर आ रहे हैं. इस अभ्यास के दौरान अमेरिकी सैनिक पहले हेलीकॉप्टर से वहां बनी एक खाली इमारत की छत पर उतरती है और फिर उस इमारत के अंदर चली जाती है. इसी दौरान दूसरे हेलीकॉप्टर से भी कई सैनिक एक साथ नीचे उतरते दिखते हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं. सैनिकों के इस अभ्यास पर ट्रंप खुद नजर बनाए हुए हैं. 

इस दौरान वह अपने सैन्य कमांडर्स से बातचीत करते और इस ऑपरेशन को कैसे पूरा किया जाएगा इसके बारे में पूछते नजर आ रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं. 

महज कुछ मिनट के इस ऑपरेशन में ही अमेरिकी सेना अपने टारगेट को हासिल कर वहां से सुरक्षति बाहर निकलती दिख रही है. ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए तैयार किया गया था. इस पूरे ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ खुद मॉनिटर कर रहे थे. 

