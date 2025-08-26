विज्ञापन
मैंने भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका, 7 लड़ाकू विमान गिराए गए... राष्ट्रपति दावा

ट्रम्प ने कहा कि मैंने 7 युद्ध रोके, जिनमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी था, जो शायद दो हफ्तों में परमाणु युद्ध में बदल सकता था. वे हर जगह बम गिरा रहे थे. 

  • डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति से बातचीत में कई युद्धों को रोकने का दावा किया.
  • ट्रम्प ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दो हफ्तों में परमाणु युद्ध हो सकता था.
  • उन्होंने बताया कि सात जेट विमान मार गिराए जाने के बाद व्यापार रोकने की चेतावनी देकर युद्ध को समाप्त कराया था.
वाशिंगटन:

कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को रोका, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध भी शामिल था. वहीं, रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात न होने के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर ट्रम्प ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे. अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो यह युद्ध कभी नहीं होता. हम देखेंगे कि अगले एक-दो हफ्तों में क्या होता है, और तब मैं कड़ा कदम उठाऊंगा.

मेरे पास टैरिफ और व्यापार का हथियार था. अगर आप लड़ाई जारी रखेंगे और लोगों को मारेंगे, तो ठीक है. लेकिन आपके साथ व्यापार करते समय मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा.. इसके बाद सब कुछ रोक दिया.

डोनाल्ड ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति

उन्होंने दावा किया कि मैंने ये सभी युद्ध रोके. इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था. यह अगले स्तर का परमाणु युद्ध था. उन्होंने 7 जेट विमान मार गिराए थे, यह बहुत गंभीर स्थिति थी. मैंने कहा, 'क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? अगर आप लड़ते रहेंगे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे. आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं. उन्होंने कहा, 'ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं है.' मैंने कई बार इस रणनीति का इस्तेमाल किया. व्यापार और जो भी करना था, मैंने किया.

हालांकि, ट्रम्प ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये 7 जेट विमान किसने खोए थे. पिछले हफ्ते ट्रम्प ने दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित छह युद्धों को समाप्त किया.
 

