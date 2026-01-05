विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, कई खिड़कियां टूटीं, एक संदिग्ध हिरासत में

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है. उनके घर की खिलड़कियों में लगी कांच पर कई छेद देखे गए है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, कई खिड़कियां टूटीं, एक संदिग्ध हिरासत में
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला.
  • अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित आवास पर हमले की खबर सामने आई है.
  • उनके घर की कई खिड़कियों के कांच टूटे नजर आए. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.
  • बताया जा रहा है कि घटना के समय उपराष्ट्रपति का परिवार घर पर नहीं था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

JD Vance House Attacked: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमले की खबर सामने आई है. उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियों में लगी कांच टूट गई है. इसकी तस्वीरें भी सामने आई है. जिसमें जेडी वेंस के घर की खिड़कियों में लगे कांच में कई छेद नजर आ रहे हैं. यह हमला किसने किया, क्यों किया, इसकी जांच चल रही है. इधर WPCO-TV की रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. पुलिस को टूटे हुए शीशे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखा गया. 

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, जानें टॉप अपडेट

  • अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित आवास पर हुई घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
  • CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय उपपराष्ट्रपति का परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों का मानना ​​है कि हमलावर उपराष्ट्रपति के घर में घुसा नहीं था.
  • घटनास्थल से मिली तस्वीरों में उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में हुआ क्या था?
  • CNN ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि क्या हमलावर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, खिड़की में दिखा छेद.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, खिड़की में दिखा छेद.

जेडी वेंस ने 14 लाख डॉलर में लिया है यह घर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडी वेंस पिछले एक हफ्ते से सिनसिनाटी में थे. लेकिन रविवार दोपहर को शहर से रवाना हो गए. वेंस के जिस घर पर हमला किया गया है वह उन्होंने लगभग 14 लाख डॉलर खर्च कर लिया है. यह घर लगभग 2.3 एकड़ में फैला हुआ है.

मालूम हो कि वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है. अमेरिका में भी कई लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है. हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी कार्रवाई को उचित बताया था. अब उनके घर पर हुआ यह हमला किसने और क्यों किया? इस जानकारी का फिलहाल इंतजार है. 

यह भी पढ़ें - वेनेजुएला पर हमला: न ड्रग्स, न तेल, डॉलर से बैर ने मादुरो को लगवाई हथकड़ी? सद्दाम से गद्दाफी तक यही कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JD Vance, US Vice President JD Vance, US Vice President JD Vance News
Get App for Better Experience
Install Now