ट्रंप के अल्टीमेटम के 4 दिन बचे, क्या झुक जाएंगे जेलेंस्की, यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में उतरे

अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए 28 सूत्रीय प्लान पेश करने के साथ राष्ट्रपति व्लादीमीर जेलेंस्की को 27 नवंबर का अल्टीमेटम दिया है. अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर यूक्रेन इस पीस डील पर रजामंद नहीं होता है तो उसे सैन्य मदद या खुफिया जानकारी देना बंद किया जा सकता है. सवाल है कि क्या जेलेंस्की इस अल्टीमेटम के आगे झुक जाएंगे या फिर देश के हितों के लिए आगे भी ताकत दिखाएंगे. जेलेंस्की के साथ खड़े यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने कहा है कि यूक्रेन प्लान पर आगे बातचीत की जरूरत है, इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

उनकी कोशिश यूक्रेन के हितों की रक्षा करने के साथ ट्रंप को नाराज होने से बचाने की भी है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में जी20 समिट के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने एकजुटता दिखाते हुए बात रखी. ट्रंप ने भी थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा है कि ये फाइनल ऑफर नहीं है और यह संकेत दिया है कि यूक्रेन और यूरोप के सहयोगी देशों के साथ प्लान पर आगे विचार विमर्श कर सकते हैं. ब्रिटेन, फ्रांस औऱ जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यूरोपीय देशों, अमेरिका और यूक्रेनी अफसरों से जिनेवा में 23 नवंबर को मुलाकात कर सकते हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी वहां होंगे.

ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान

ट्रंप के 28 सूत्रीय प्लान में रूस की कई अहम मांगों को रखा गया है, जिसको लेकर अमेरिका की आलोचना हो रही है. जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन, फिनलैंड, इटली से लेकर जापान जैसे देशों ने इस 28 प्वाइंट के प्लान पर सधी प्रतिक्रिया दी है. वहीं जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से समर्थन मांगा है. शनिवार को आठ नार्डिक और बाल्टिक देशों की बुलंद आवाज से जेलेंस्की को ताकत मिली हैं. डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन जैसे देशों ने कहा है कि मुद्दे का ऐसा हल निकाला जाए जो यूक्रेन के भी सम्मान और हितों की रक्षा करने वाला हो. इन देशों ने यूक्रेन को हथियार देना जारी रखने का फैसला किया है.

28 सूत्रीय प्लान में क्या है?