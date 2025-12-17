सभी देश कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों... सिडनी बीच पर हुई गोलीबारी पर ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी के बोंडी बीच में गोलीबारी में 13 लोगों की मौत के बीच बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने को कहा है. सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी हनुक्का फेस्टिवल के दौरान इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी हमले में 15 लोगों की जान गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार की तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान बॉन्डी बीच के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. व्हाइट हाउस में आयोजित हनुक्का रिसेप्शन में ट्रंप ने यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करने का संकल्प लिया.

सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की बुराई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए.मैं यहूदियों का हमेशा मित्र और समर्थक रहूंगा. ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्यार और प्रार्थना का संदेश भेजते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम सभी मारे गए लोगों के शोक में एकजुट हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं.

आईएसआईएस से जुड़े हमले को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि हमारी जांच के निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित हैं. घटनास्थल पर एक वाहन भी मिला है, जिसमें आईएस का झंडा लगा हुआ था. संदिग्ध आतंकी बेटे नावेद अकरम और बाप साजिद अकरम के बारे में जांच एजेंसियों को तमाम जानकारी हाथ लगी हैं. एल्बनीज और कई अन्य ऑस्ट्रेलियाई नेताओं ने देश में हथियारों से जुड़े कानून सख्त करने की बात कही है. ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले सबसे बड़ा हमला तस्मानिया में 1996 में हुआ था, जब 35 लोगों की मौत हुई थी.

पांच और देशों पर ट्रेवल बैन

ट्रंप ने पांच अन्य देशों में ट्रेवल बैन भी बढ़ा दिया है.अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है. बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर भी यात्रा प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं. अब बुर्कीना फासो, माली, नाइजर, साउथ सूडान और सीरिया भी अब इस प्रतिबंध के दायरे में होंगे. फलस्तीनी अथॉरिटी के जारी दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले नागरिकों के भी अमेरिका आने पर मनाही है.