VIDEO: समंदर में जोरदार धमाका और पुतिन की पनडुब्बी तबाह, यूक्रेन ने पानी के अंदर किया बड़ा ड्रोन हमला

- यूक्रेन के अंडरवाटर ड्रोन ने नोवोरोस्सिएस्क बंदरगाह में रूसी किलो-श्रेणी की पनडुब्बी पर हमला कर उसे तबाह किया
- यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें बंदरगाह के पास पानी के नीचे विस्फोट होता दिख रहा
- यह हमला इतिहास में पहली बार था जब अंडरवाटर ड्रोन ने पनडुब्बी को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की- यूक्रेन
जब-जब ऐसा लगता है कि रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चारों तरफ से बांध लिया है, उसे हर तरह से कंट्रोल कर लिया है, यूक्रेन कुछ ऐसा करता है जो सबको हैरत में डाल देता है. रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 सालों से जंग जारी है और अब यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया है जो इन चार सालों में नहीं हो पाया है. यूक्रेनी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन के अंडरवाटर ड्रोन ने अपनी तरह के पहले ऑपरेशन में रूस के हमलावर पनडुब्बी पर हमला किया और उसे निष्क्रिय कर दिया. बताया गया कि रूसी नौसेना की यह पनडुब्बी काला सागर बेस की है और रूसी किलो-श्रेणी की है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) ने अपने "सब सी बेबी" ड्रोन से नोवोरोस्सिएस्क के बंदरगाह में पनडुब्बी पर हमला किया गया. रूस ने अपने कई नौसैनिक जहाजों को यूक्रेनी हमलों की पहुंच से बाहर रखने के लिए उन्हें यहां खड़ा कर रखा है. लेकिन अब साफ हो गया है कि यह बंदरगाह यूक्रेन की पहुंच के बाहर नहीं है.
Wow, wow, wow. 🔥🔥🔥— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 15, 2025
For the first time in its history, Ukraine has sunk a Russian submarine with Sub Sea Baby underwater drones in Novorossiysk.
The Security Service of Ukraine (SBU) conducted a unique naval special operation in the port of Novorossiysk. The Sub Sea Baby… pic.twitter.com/gshAcZ331L
यूक्रेन के पास कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं बचा लेकिन..
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की के सलाहकार अलेक्जेंडर कामिशिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह इतिहास में पहली बार था कि एक अंडरवाटर ड्रोन ने एक पनडुब्बी को निष्क्रिय कर दिया है. यूक्रेन के पास सही अर्थों में कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं बचा है. लेकिन उसने रूस के बड़े नौसैनिक काला सागर बेड़े को परेशान करने और क्रीमिया के कब्जे वाले प्रायद्वीप पर बंदरगाह शहर सेवस्तोपोल में अपनी जगह से हटाने के लिए समुद्री ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है.
रूस के लिए यह बड़ी चोट क्यों है?
यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) ने कहा कि यह रूस की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी और यह उन कई जहाजों में से एक थी जिन्हें रूस को क्रीमिया से दक्षिणी रूस में नोवोरोस्सिएस्क तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया था. यह पनडुब्बी कम से कम चार कलिब्र-प्रकार की क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, जो रूस के बड़े पैमाने पर हमलों में से एक है जिसने हाल के महीनों में यूक्रेनी पावर ग्रिड को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. रूस ने हमले के बारे में तुरंत सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की.
