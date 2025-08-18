विज्ञापन
विशेष लिंक

खौफनाक VIDEO: गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा प्लेन, फिर घिसटता चला गया, कैसे बची पायलट की जान

plane crash video: ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद गोल्फकोर्स में धड़ाम से गिरते हुए दिखाई दे रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
खौफनाक VIDEO: गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा प्लेन, फिर घिसटता चला गया, कैसे बची पायलट की जान
plane crash video
  • ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो सामने आया
  • गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा विमान का वीडियो सामने आया, लोगों ने जान बचाई
  • पावर फेल होने के बाद विमान धड़ाम से नीचे आकर गिरा, लेकिन पायलट समेत दोनों सवार की जान बची
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

ऑस्ट्रेलिया का एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा विमान आसमान से हिचकोले खाते हुए नीचे आते दिखा.फिर वो घूमते हुए गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा और कुछ दूर घिसटता हुआ ठहर गया. गनीमत रही कि विमान कुछ दूर आगे बनी झील में नहीं गिरा. इतनी स्पीड से नीचे गिरने के बावजूद विमान न तो टुकड़ों में तब्दील हुआ, बल्कि उसमें कोई आग लगी. बताया जाता है कि प्लेन में अचानक ही पावर नेटवर्क (बिजली सर्किट) खत्म हो गया और हवा में पायलट ने उससे नियंत्रण खो दिया. उस विमान में दो व्यक्ति सवार थे, लेकिन चमत्कारिक ढंग से दोनों की जान बच गई. विमान के नीचे गिरने के बाद गोल्फ कोर्स में मौजूद लोग दौड़ते हुए प्लेन के पास पहुंचे और उससे घायलों को निकाला. दोनों ही व्यक्तियों को कोई बड़ी चोट नहीं पहुंची. 

 जानकारी के मुताबिक, ये घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के गोल्फकोर्स में हुई. इस विमान में 50 साल की उम्र के दो लोग सवार थे, उन्हें मामूली चोट लगी. वीडियो में प्लेन को घास के मैदान में धड़ाम से गिरते, उसके पहियों के टूटकर बिखरते देखा जा सकता है. हालांकि विमान का ऊपरी हिस्सा सही सलामत रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन ने मोना वाले गोल्फ कोर्स में दोपहर 1 बजे के करीब इमरजेंसी लैंडिंग की.

ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि एयरक्राफ्ट में पायलट इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी स्टूडेंट शामिल था. दोनों घायल व्यक्तियों को रॉयल नार्थ शोर हास्पिटल ले जाया गया. हालांकि घटना की अभी वजह सामने नहीं आई है. पायलट से पूछताछ के बाद इसका खुलासा हो सकता है. इसी तरह एक छोटा प्लेन अमेरिका के मोंटाना एयरपोर्ट में खड़े विमानों से जाकर टकराया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Plane Crash Video, Golf Course, Australia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com