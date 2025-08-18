खौफनाक VIDEO: गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा प्लेन, फिर घिसटता चला गया, कैसे बची पायलट की जान

ऑस्ट्रेलिया का एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा विमान आसमान से हिचकोले खाते हुए नीचे आते दिखा.फिर वो घूमते हुए गोल्फ के मैदान में धड़ाम से गिरा और कुछ दूर घिसटता हुआ ठहर गया. गनीमत रही कि विमान कुछ दूर आगे बनी झील में नहीं गिरा. इतनी स्पीड से नीचे गिरने के बावजूद विमान न तो टुकड़ों में तब्दील हुआ, बल्कि उसमें कोई आग लगी. बताया जाता है कि प्लेन में अचानक ही पावर नेटवर्क (बिजली सर्किट) खत्म हो गया और हवा में पायलट ने उससे नियंत्रण खो दिया. उस विमान में दो व्यक्ति सवार थे, लेकिन चमत्कारिक ढंग से दोनों की जान बच गई. विमान के नीचे गिरने के बाद गोल्फ कोर्स में मौजूद लोग दौड़ते हुए प्लेन के पास पहुंचे और उससे घायलों को निकाला. दोनों ही व्यक्तियों को कोई बड़ी चोट नहीं पहुंची.

A plane crash was caught on camera, but no major injuries were reported pic.twitter.com/IH8hPmfkiW — FearBuck (@FearedBuck) August 17, 2025

जानकारी के मुताबिक, ये घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के गोल्फकोर्स में हुई. इस विमान में 50 साल की उम्र के दो लोग सवार थे, उन्हें मामूली चोट लगी. वीडियो में प्लेन को घास के मैदान में धड़ाम से गिरते, उसके पहियों के टूटकर बिखरते देखा जा सकता है. हालांकि विमान का ऊपरी हिस्सा सही सलामत रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन ने मोना वाले गोल्फ कोर्स में दोपहर 1 बजे के करीब इमरजेंसी लैंडिंग की.

Two men in their 50s have made a miracle escape after their Piper Cherokee crashed in an emergency landing at a golf course on Sydney's Northern Beaches.



The plane made an emergency landing at Mona Vale Golf Course in Mona Vale about 2pm. The plane left Camden about 1pm and was… pic.twitter.com/Mcok9J7MVp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 17, 2025

ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि एयरक्राफ्ट में पायलट इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी स्टूडेंट शामिल था. दोनों घायल व्यक्तियों को रॉयल नार्थ शोर हास्पिटल ले जाया गया. हालांकि घटना की अभी वजह सामने नहीं आई है. पायलट से पूछताछ के बाद इसका खुलासा हो सकता है. इसी तरह एक छोटा प्लेन अमेरिका के मोंटाना एयरपोर्ट में खड़े विमानों से जाकर टकराया था.