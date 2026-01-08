विज्ञापन
हर घंटे के हजारों रुपए! ऑस्ट्रेलिया आई भारतीय लड़की ने बताई दो घंटे की कमाई

ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय लड़की ने बताया सिर्फ 2 घंटे की कमाई का सच, वीडियो वायरल होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैलरी तुलना पर छिड़ी बहस.

हर घंटे के हजारों रुपए! ऑस्ट्रेलिया आई भारतीय लड़की ने बताई दो घंटे की कमाई
ऑस्ट्रेलिया आई भारतीय लड़की ने बताई दो घंटे की कमाई

सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय मूल की एक महिला का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वहां की कमाई, काम की इज़्ज़त और मेहनत के सही दाम मिलने की हकीकत बयां कर रही है. लड़की की बातें सुनकर लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्क कल्चर की तुलना करने पर मजबूर हो गए हैं.

क्या कह रही है वीडियो में लड़की?

वीडियो में महिला बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में हर काम को बराबर सम्मान दिया जाता है. यहां काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मेहनत के अनुसार पैसे मिलते हैं. उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक घंटे की मजदूरी करीब 25 डॉलर तक होती है, यानी सिर्फ दो घंटे काम करके ही हजारों रुपये कमा लिए जाते हैं.

सबसे ज्यादा कमाई किन कामों में

लड़की के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर, मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे काम करने वालों की कमाई सबसे ज्यादा होती है. यहां अनुभव से ज्यादा मेहनत की कद्र की जाती है और हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं.

देखें VIDEO:

भारत से तुलना ने छेड़ा मुद्दा

वीडियो में महिला भारत की स्थिति पर भी सवाल उठाती है. वह बताती है कि भारत में यही प्लंबर और मजदूर महीने भर मेहनत करने के बाद भी केवल 7 से 9 हजार रुपये कमा पाते हैं. यही वजह है कि लोग विदेश जाकर मेहनत करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद मानते हैं.

कहां शेयर हुआ वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @speak000000 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 64 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे विदेशों में बेहतर सिस्टम का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि भारत में भी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए.

