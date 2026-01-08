हर घंटे के हजारों रुपए! ऑस्ट्रेलिया आई भारतीय लड़की ने बताई दो घंटे की कमाई

सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय मूल की एक महिला का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वहां की कमाई, काम की इज़्ज़त और मेहनत के सही दाम मिलने की हकीकत बयां कर रही है. लड़की की बातें सुनकर लोग भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्क कल्चर की तुलना करने पर मजबूर हो गए हैं.

क्या कह रही है वीडियो में लड़की?

वीडियो में महिला बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में हर काम को बराबर सम्मान दिया जाता है. यहां काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मेहनत के अनुसार पैसे मिलते हैं. उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक घंटे की मजदूरी करीब 25 डॉलर तक होती है, यानी सिर्फ दो घंटे काम करके ही हजारों रुपये कमा लिए जाते हैं.

सबसे ज्यादा कमाई किन कामों में

लड़की के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में प्लंबर, मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे काम करने वालों की कमाई सबसे ज्यादा होती है. यहां अनुभव से ज्यादा मेहनत की कद्र की जाती है और हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं.

देखें VIDEO:

ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय मूल की महिला बता रही है कि,

ऑस्ट्रेलिया में हर काम को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिया जाता है मेहनत के अनुसार सैलरी मिलती है और हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं !

सबसे ज्यादा कमाई पलंबर, मजदूर इत्यादि की होती है !



परंतु भारत में उल्टा है, यह मजदूर पल्मबर… pic.twitter.com/oV4tfAf3sX — pk ..मौर्यवंश की बेटी (@speak000000) January 7, 2026

भारत से तुलना ने छेड़ा मुद्दा

वीडियो में महिला भारत की स्थिति पर भी सवाल उठाती है. वह बताती है कि भारत में यही प्लंबर और मजदूर महीने भर मेहनत करने के बाद भी केवल 7 से 9 हजार रुपये कमा पाते हैं. यही वजह है कि लोग विदेश जाकर मेहनत करना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद मानते हैं.

कहां शेयर हुआ वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @speak000000 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 64 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे विदेशों में बेहतर सिस्टम का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि भारत में भी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: यहां सिंगल से कपल बनने आते हैं बुजुर्ग, विदेश नहीं, अपना भारत है, बताया- क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

गेट पास मिल गया पापा... बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम पास कर बेटी ने लगाया फोन

4 घंटे का काम, 2 नौकरियां और बेटी का सुनहरा भविष्य, डोसा बेचने वाले इस पिता ने जीता दिल